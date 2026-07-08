Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas u Ankari da je njegova dužnost bila da na NATO samitu otvori pitanje naoružavanja Srbije.i dodao da će Hrvatska nešto morati da preduzme tako što će se opremiti nečim sličnim.

“O tome NATO mora nešto da zna i moja je dužnost da to ovde otvorim”, rekao je Milanović novinarima nakon završetka samita.

Čudna mu je, kaže, politika naoružavanja Srbije i pita "koja je procena pretnje" i kako će nabavljeno oružje biti iskorišćeno. Rekao je da Srbija ima i izraelske dalekometne rakete s dometom od nekoliko stotina kilometara, pri čemu su, podsetio je, Izraelci i strateški partneri Hrvatske zbog čega je, inače, on nedavno oštro kritikovao politiku naoružavanja hrvatskog Ministarstva odbrane, kojim rukovodi ministar Ivan Anušić.

Kazao je da su te hipersonične rakete samo jedan segment, da toga ima još i da će se Hrvatska “kao država morati na neki način tome suprotstaviti, tako što će se opremiti nečim sličnim".

Govoreći o samitu, Milanović je rekao da je američki predsednik Donald Tramp “najiskreniji jer dolazi kao potpuno determinisani trgovac oružjem i zastupa svoje interese”.

Kaže da Tramp s poštovanjem govori o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i kineskom Si Đinpingu, a i oni o njemu.

“Hrvatska pozicija što se mene tiče je sledeća: biti lojalan i fer prema članicama NATO, ne raditi ništa iza leđa, što ni ne radimo i nismo nikad radili, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese, to znači da nas nema u 'koaliciji voljnih', to sam ovde ponovio svima i niko nije ni pitao da budemo", rekao je Milanović.

Istaknuo je da je hrvatska pozicija u ovom trenutku “blagotvorna”.

“Dakle, moje je zadatak kao lidera, predsednika države da iz tog izvučem maksimalan benefit za naš narod, a ne da se guramo po principu veštačke inteligencije i da kao papagaj ponavljam deset rečenica koje će se dopasti Ursuli fon der Lajen. To ne dolazi u obzir”, rekao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.