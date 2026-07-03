Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da će Srbija biti počasni gost na vojnom defileu u Parizu povodom Dana Bastilje.

Kako prenosi Index.hr, Milanović je rekao da nema ništa protiv Srbije i njenih građana, ali je ukazao na to da Srbija nije članica Evropske unije, NATO-a niti Koalicije voljnih.

– Tamo je počasni gost Srbija, protiv koje nemam ništa protiv, ljudi su kao i mi, to su građani, pustimo ih na miru. Ali oni niti su u Uniji, niti su u NATO-u, niti su u Koaliciji voljnih. A mi smo počašćeni što su nas tamo pozvali – rekao je Milanović.

Oštro kritikovao Vladu i Plenkovića

Milanović je ponovio da neće dati saglasnost za slanje hrvatskih vojnika na svečanost u Francuskoj, ističući da je prema Ustavu upravo predsednik vrhovni komandant Oružanih snaga Hrvatske.

Govoreći o načelniku Generalštaba Tihomiru Kundidu, poručio je da ga treba ostaviti van političkih sukoba i naglasio da samo vrhovni komandant može da ga razreši dužnosti.

Predsednik Hrvatske istakao je i da ne mogu da postoje dva zapovednika za istu vojsku, ocenjujući da hijerarhija mora biti jasno definisana.

Na konferenciji za medije više puta je kritikovao premijera Andreja Plenkovića, navodeći da tokom deset godina na čelu Vlade, prema njegovom mišljenju, nije ostvario značajne rezultate i optužio ga da vodi, kako je rekao, privatnu i protivustavnu politiku.

Govorio i o Ukrajini

Milanović se osvrnuo i na finansiranje Ukrajine, ocenivši da NATO sve više postaje finansijski savez.

Prema njegovim rečima, deo sredstava mogao bi da bude usmeren na obnovu civilne infrastrukture, umesto na naoružanje, uz poruku da bi pregovori mogli da budu bolje rešenje od nastavka sukoba.

Tokom obraćanja izneo je i tvrdnje o istorijskoj ulozi Stepana Bandere i odnosima između Ukrajine i Poljske.

Milanovićeve izjave dolaze uoči vojne parade u Parizu i ponovo otvaraju pitanje odnosa Hrvatske prema bezbednosnoj i spoljnoj politici, ali i odnosa Zagreba prema Srbiji i aktuelnim međunarodnim događajima.

Predsednik Hrvatske već duže vreme javno iznosi stavove koji se razlikuju od politike hrvatske Vlade, posebno kada je reč o vojnoj pomoći Ukrajini, ulozi NATO-a i odnosima sa saveznicima. Njegove izjave često izazivaju političke reakcije u Hrvatskoj i regionu.

Izvor: Index.hr, T-portal