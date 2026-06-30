Milanović tvrdi da kao vrhovni komandant jedini može da odlučuje o slanju vojske u inostranstvo i poručuje da hrvatski vojnici neće ići u Pariz. Kao razloge navodi to što Francuska prošle godine nije poslala svoje predstavnike na paradu u Zagrebu, kao i činjenicu da je Pariz prodavao borbene avione Srbiji.

On je optužio Plenkovića da je poziv iz Francuske mesecima držao u tajnosti i upozorio da se narušava sistem komandovanja vojskom.

Takođe, Milanović je poručio Plenkoviću da je Aleksandar Vučić, za razliku od njega, autentičan lider, dok je Plenković najobičniji birokrata.