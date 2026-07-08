Objava blokaderski orijentisanog portala Nova S o istraživanju prema kojem više od 800.000 penzionera podržava predsednika Srbije Aleksandra Vučića izazvala je lavinu uvredljivih komentara na društvenim mrežama, u kojima su pojedini korisnici najstarije građane nazivali "marvom", "stočnim fondom", "izlapelim primitivcima", pa čak i poručivali da će im "pišati po grobovima".

Sve je počelo objavom o istraživanju

Nova S objavila je tekst pozivajući se na političkog konsultanta Dušana Milenkovića, koji je naveo da, prema junskom istraživanju javnog mnjenja, više od 800.000 penzionera glasa za Aleksandra Vučića, što čini najmanje polovinu njegovog ukupnog biračkog tela.

U tekstu se navodi i da su žene starije od 65 godina najvernije pristalice Aleksandra Vučića, kao i da predsednik, kako se tvrdi, "ne mora da kupuje glasove penzionera", jer oni već predstavljaju njegovu najstabilniju bazu podrške.

Usledile uvrede na račun penzionera

Nakon objave istraživanja, na društvenim mrežama pojavio se veliki broj komentara u kojima su pojedini korisnici vređali penzionere zbog njihovih političkih stavova.

U objavama koje su izazvale pažnju javnosti penzioneri su nazivani:

"neinformisanom i neobrazovanom masom gladnom mesa, lekova i para za struju",

"izlapelim primitivcima",

"marvom",

"stočnim fondom",

"sebičnim drtinama".

Pojedini komentari otišli su i korak dalje, pa su se pojavile poruke poput:

"Pišaćemo vam uskoro po grobovima."

Nije prvi put

Ovakve poruke nisu prvi put upućene najstarijim građanima Srbije.

I ranije su se na društvenim mrežama mogli videti uvredljivi komentari na račun penzionera, baka i deka, posebno nakon izbora ili objavljivanja istraživanja javnog mnjenja koja pokazuju njihovu podršku aktuelnoj vlasti.

Ovoga puta povod je bilo istraživanje koje pokazuje da značajan broj penzionera podržava Aleksandra Vučića, nakon čega su usledile brojne uvrede koje su izazvale burne reakcije na društvenim mrežama.