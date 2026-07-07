Lažna elita koja želi da vlada Srbijom još jednom je pokazala šta misli o narodu.

Ovaj put je to uradila perjanica autošovinizma i blokaderska uzdanica, propala spisateljica u pokušju Biljana Lukić.

Ona je, na objavljeni podatak da za predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića glasa 800.000 penzionera komentarisla na društvenoj mreži "Iks" to na jedan bedan i ponižavajući način a u stilu te "elite od praziluka".

"Budućnost Srbije kreira njena prošlost, i to ne sva, nego ona indoktrinirana, neinformisana, neobrazovana, gladna i mesa i lekova i para za struju", napisala je ona.

To je sve što treba da se zna o ljudima koji tvrde kako misle i bore se za građane Srbije a zapravo im je samo lični interes važan i osećaju prezir prema Srbiji i srpskom narodu.