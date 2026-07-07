Vučić je, nakon obraćanja na Konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u EU, tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše to što u ustavnim promenama u Crnoj Gori nema mesta za srpski jezik.

"Sve očekivano, nije to neko iznenađenje. Za mene je bilo malo iznenađujuća rasprava. Ja sam očekivao da će ipak oni da se bave svojim pitanjima i unutrašnjim stvarima. Oni su se bavili napadima na Srbiju. Dobro, to govori kakvo je raspoloženje. Valjda smo mi najkrivlji ili mi pravimo neki problem u životu. Tako da, sve očekivano", rekao je Vučić.

Poručio je da ćemo mi njih uvek da gledamo kao braću i prijatelje, ali da ćemo da čuvamo svoju državu.

"Svoju državnost i svoj ponos, svoj obraz. Gledati da ne odgovaramo na sve. U nekim stvarima morate recipročno da odgovorite. A što se tiče srpskog jezika, trobojke, pa oni su 2006. pravili državu da bi upravo izbegli da srpska trobojka i srpski jezik imaju ikakav značaj", rekao je Vučić.

Istakao je da najveći broj ljudi u Crnoj Gori govori srpskim jezikom.

"A zamislite, to nije ni službeni jezik, niti bilo šta. Tako da, to govori s jedne strane o antisrpskoj prirodi režima, ali govori o tome da su došli na vlast isti ili još lošiji od onih koji su bili predstavnici režima Đukanovića. Kako bih vam rekao, moramo da pokušavamo da gradimo prijateljstva i da se borimo za to u budućnosti", rekao je predsednik Vučić.

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