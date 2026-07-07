Sve toplija leta i sve duži periodi bez kiše naveli su mnoge baštovane da potraže efikasnije načine za zalivanje biljaka. Jedno drevno rešenje, koje se vekovima koristi u sušnim krajevima sveta, poslednjih godina ponovo dobija na popularnosti zbog svoje jednostavnosti i velike uštede vode.

Reč je o Olla metodi navodnjavanja, sistemu koji omogućava da voda polako dospeva direktno do korena biljke, bez velikih gubitaka usled isparavanja.

Kako funkcioniše Olla metoda?

Osnova ovog sistema su neglazirane glinene posude koje se ukopavaju u zemlju između biljaka. Posuda se napuni vodom, a zahvaljujući poroznoj strukturi gline, vlaga postepeno prolazi kroz zidove i ravnomerno natapa okolno zemljište.

Na taj način koren biljke uzima onoliko vode koliko mu je potrebno, dok površina zemlje ostaje relativno suva, što značajno smanjuje isparavanje tokom letnjih vrućina.

Tehnika stara vekovima

Iako se danas često predstavlja kao novitet, Olla metoda koristi se već stotinama godina. Poreklo vodi iz sušnih područja Azije i Afrike, gde je razvijena kao praktičan način navodnjavanja u uslovima ograničenih količina vode.

Naziv "olla" potiče iz španskog jezika i znači "lonac", a upravo su glinene posude bile ključ ovog jednostavnog, ali veoma efikasnog sistema.

Zašto je efikasnija od klasičnog zalivanja?

Kod uobičajenog zalivanja veliki deo vode ostaje na površini zemlje i brzo ispari, naročito kada su temperature visoke.

Kod Olla sistema voda se oslobađa ispod površine, tačno u zoni korena, pa biljke dobijaju vlagu tamo gde im je najpotrebnija.

Prednosti ove metode su brojne:

manja potrošnja vode,

sporije isparavanje,

ravnomerna vlažnost zemljišta,

zdraviji razvoj korena,

manje kvašenja listova i manji rizik od gljivičnih bolesti.

Nije pogodna za sve biljke

Iako ima brojne prednosti, stručnjaci upozoravaju da Olla sistem nije univerzalno rešenje.

Mlade tek posađene biljke često zahtevaju dodatno zalivanje odozgo dok koren ne stigne do zone oko glinene posude. Takođe, biljke koje imaju veoma velike potrebe za vodom mogu zahtevati češće dopunjavanje posude.

Kako napraviti Olla sistem kod kuće?

Osim gotovih posuda koje se mogu kupiti, mnogi baštovani prave sopstveni sistem.

Dovoljno je spojiti dve neglazirane glinene saksije, zatvoriti donji otvor, a gornji ostaviti za sipanje vode. Posuda se zatim ukopa gotovo do vrha između biljaka, a otvor se pokrije kamenom ili podmetačem kako bi se smanjilo isparavanje i sprečio ulazak prljavštine.

U zavisnosti od veličine posude i spoljne temperature, vodu je najčešće potrebno dopuniti tek na svaka tri do pet dana.

Najbolji izbor za povrće i začinsko bilje

Olla metoda posebno odgovara biljkama koje vole ravnomerno vlažno zemljište, kao što su:

paradajz,

paprika,

krastavci,

tikvice,

patlidžan,

bosiljak i druge začinske biljke.

Biljke koje bolje uspevaju u suvljoj zemlji zahtevaju oprezniju primenu ovog sistema.

Još bolji rezultati uz malč

Stručnjaci preporučuju da se Olla koristi u rastresitom zemljištu prekrivenom slojem malča. Malč dodatno sprečava isparavanje vode, čuva vlagu u zemljištu i doprinosi razvoju snažnijeg korenovog sistema.

Uz pravilno postavljanje i povremeno dopunjavanje vodom, ova jednostavna metoda može značajno smanjiti potrošnju vode i olakšati održavanje bašte tokom najtoplijeg dela godine.