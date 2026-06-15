"Počeli smo, u saradnji sa ministrom Gašićem, da organizujemo infodane koji se tiču promocije svih onih radnih mesta koja su dostupna pri Vojsci Srbije , širom Srbije, u svim gradovima. Tek smo počeli sa ovim vidom promocije iz Zrenjanina. Tu su svakako i Novi Sad i Pančevo, kao i još neki gradovi. Veliki je opus radnih mesta koja su trenutno dostupna. Pre svega u Pančevu, za civilna lica. I pre svega za žensku strukturu. U pitanju su radna mesta koja su konkurentna posebno kada su u pitanju primanja. Cilj Ministarstva privrede, Vlade Srbije i našeg predsednika Aleksandra Vučića je svakako da iskoristimo sva ona radna mesta koja su dostupna, ali i da otvorimo nova radna mesta. Da građani Srbije imaju u svojim gradovima i neposrednoj blizini radna mesta sa adekvatnim primanjima, pre svega, ona koja su zagarantovana minimalnim primanjima. U razgovoru sa ministrom Gašićem prijatno sam se iznenadila kolike su im plate, da su konkurentni. Ovo je redovan info dan, promovišemo najvećeg poslodavca, a to je Vojska Srbije, gde su dostupna radna mesta i za civilno stanovništvo - navela je Mesarović.
Politika
Ministarka Mesarović: "Vojska Srbije je najveći poslodavac, konkurentni su sa primanjima"
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović U ZrenjRadni sastanci potpredsednice Vlade RS i ministarke privrede Adrijane Mesarović u Zrenjaninu je u Gradskoj kući prisustvovala Info danu koji Ministarstvo privrede organizuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Ministarstvom odbrane kao najvećim poslodavcem u Sbiji.
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