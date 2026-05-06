Ministarka je ukazala da joj je posebna čast da razgovara sa ovakvim kompanijama koje posluju u Srbiji.

- To su kompanije koje se bave i sopstvenim istraživanjem, daljim razvojem, projektovanjem, proizvodnjom i remontom vagona. Za sada su 100 posto izvozno orijentisana kompanija- rekla je Mesarović i dodala da će im država biti pouzdan partner u budućoj saradnji.

Ona je podsetila i da je država i u prethodnom periodu podržala ovu investiciju, koja je za Srbiju posebno važna imajući u vidu da ima direktan uticaj na rast našeg BDP-a.

- Oni su prošle godine u Subotici proizveli preko 400 vagona. Imaju veliki potencijal da se šire. Posluju u Indiji, Slovačkoj, matičnoj zemlji odakle jesu. Oni tržište Srbije vide kao stabilno okruženje. Videli ste koliko su prethodnih godina ulagali i koliko se šire. Trenutno je 503 zaposlenih, sa ozbiljnom agendom za dalje širenje. Spoljno trgovinska razmena sa Slovačkom se značajno povećala, a ja očekujem da ću u narednom periodu boraviti u Slovačkoj- podvukla je potpredsednica vlade.

Mihail Pavuk, ambasador Slovačke u Srbiji, zahvalio se ministarki Mesarović na poseti fabrici u Subotici i što je na taj način iskazala podršku slovačkoj investiciji.

-Između Srbije i Slovačke vladaju odlični odnosi, naročito kada je reč o premijeru Ficu i predsedniku Vučiću. Odlične odnose koje imamo u političkoj sferi želimo da pretočimo i u ekonomske odnose. Ovde 500 ljudi ima stabilno zaposlenje. Nadam se da ćemo nastaviti ovu saradnju- poručio je Pavuk.

Radnoj poseti prisustvovali su vlasnici kompanije Aleksej Beljajev i Peter Malec, Vladimir Sedlak, generalni direktor, kao i Milan Krišak, direktor proizvodnje.