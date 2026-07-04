Naime, više ni voditelji blokaderskog glasila N1 ne veruju u zvučni top, ono o čemu su antisrpski mediji stalno izveštavali nakon tog 15. marta, s ciljem da šire paniku i izazovu građanski rat.

Ovo potvrđuje činjenica da je voditelj N1 tokom programa uživo upotrebio izraz "zvučno sredstvo ili kako god ga nazvali".

Totalni obrt na N1, ni blokaderski voditelj ne veruje u zvučni top, a detaljnije pogledajte na snimku u nastavku:

VJT je tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu u Beogradu došlo do dokumenata i novih informacija o tome kako je planirana laž o zvučnom topu.

Tokom pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi - Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine.

Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio "zvučni top", te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio "masan odgovor iz Brisela", kao i da je "u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top", saopštilo je VJT u Beogradu.