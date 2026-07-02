Blokader Aleksandar Olenik sada se pravda za širenje lažnih vesti o zvučnom topu i svu krivicu prebacuje na one koje zastupa.

Čak i novinaru koji podržava blokadere cela priča postala je prilično sumnjiva.

"Tužilaštvo proverava da li ste širili lažne informacije. Kako ćete se braniti od optužbi da ste širili lažne informacije?"

"Pa nemam od čega da se branim, jer sve informacije sam dobio od žrtava koje su pogođene tim oružjem..."

"Pa oni pronalaze indicije u onome što je odlučeno na plenumima fakulteta i u izjavama koje po njima govore da je čitav slučaj isceniran."

"Te indicije sa tog zapisnika sa plenuma, ja sam ga pogledao onako kako su ga oni objavili na TV, i to je sastanak za pripremu protesta na Autokomandi, ne na Slaviji..."

"Pa to malo iznenađuje, znate, zvučni top. Možda sam ja nedovoljno informisan, ali prvi put sam tu formulaciju zvučni top čuo nakon što se dogodilo u Beogradu šta se dogodilo. E sad mi s druge strane imamo neke studente u plenumu koji očigledno znaju o čemu se radi."