"Evo, između ostalog, mene su studenti iznenadili sa pojavom ove advokatice na mitingu u Kraljevu. Ono što čak su i negde dali neku izjavu da oni prihvataju kritiku, ali eto, profesor Čupić nije u pravu kad je u pitanju princip. Ja sam bio u pravu. Oni su rekli od kad su rekli da idu na izbore da neće ni sa opozicijom ni sa vlašću. S druge strane, ona je poslanica. Da je vi najavite kao advokaticu, a da ne kažete da je ona poslanik Skupštine Srbije, pa izvinite, to je velika podvala građanima. To je manipulacija", ukazao je Čupić.

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Na pitanje koje razlike to blokaderi ne mogu da prevaziđu, Čupić kaže:

"Pa izvinite ja samo mogu da kažem da ili to znači jedan ljudski unutrašnji faktor, sujeta, što je vrlo opasno u političkom životu, a drugo kalkulacija. Poslaničko mesto, znate, to donosi određene sigurnosti materijalne. Znate, nije to samo ona plata. Tu su i oni materijalni troškovi i tako dalje. To su, znači, kalkulanti", zaključuje Čupić.