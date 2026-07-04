"Evo, između ostalog, mene su studenti iznenadili sa pojavom ove advokatice na mitingu u Kraljevu. Ono što čak su i negde dali neku izjavu da oni prihvataju kritiku, ali eto, profesor Čupić nije u pravu kad je u pitanju princip. Ja sam bio u pravu. Oni su rekli od kad su rekli da idu na izbore da neće ni sa opozicijom ni sa vlašću. S druge strane, ona je poslanica. Da je vi najavite kao advokaticu, a da ne kažete da je ona poslanik Skupštine Srbije, pa izvinite, to je velika podvala građanima. To je manipulacija", ukazao je Čupić.

Na pitanje koje razlike to blokaderi ne mogu da prevaziđu, Čupić kaže:

"Pa izvinite ja samo mogu da kažem da ili to znači jedan ljudski unutrašnji faktor, sujeta, što je vrlo opasno u političkom životu, a drugo kalkulacija. Poslaničko mesto, znate, to donosi određene sigurnosti materijalne. Znate, nije to samo ona plata. Tu su i oni materijalni troškovi i tako dalje. To su, znači, kalkulanti", zaključuje Čupić.