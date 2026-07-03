Tokom razgovora sa Vladimirom Prebiličem, poslanikom Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih, Vučenićeva je postavila pitanje koje je otkrilo njeno neslaganje sa ocenama koje dolaze iz Brisela.

- Kako je moguće da se pogledi, na primer vas kao evroposlanika, razlikuju od, na primer, pogleda komesarke Kos? Vi vidite nazadovanje i zastoj, a ona vidi napredak ka Evropi, ka članstvu i vidi kao podsticaj za obnovu poverenja? - zakukala je perjanica blokaderskih medija.

Vučenić: EU otvara nove klastere u Srbiji i time pomaže Vučiću

- Ipak, ovih poslednjih dana evropski i domaći portali objavljuju nezvanične informacije o tome da bi Evropska komisija mogla da odluči da ipak Srbiji otvori klaster 3 i tako nagradi predsednika Srbije.

Nekako deluje i to veliki broj eksperata koji se bave Evropskom unijom i proevropske opozicije i građana vidi eventualno otvaranje klastera 3 kao pomoć političkoj vlasti, naročito uoči tih izbora koji se najavljuju i kao odmaganje borbe za demokratiju koja traje ovde već dve godine skoro - izjavila je ona.