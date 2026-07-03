Prošle godine u julu, u jeku blokaderskih protesta, kad je masno lagao o zvučnom topu, fotografisan je dok je uživao u kafiću u najpopularnijem tržnom centru na Balkanu.

Juče je, kako je Alo već pisao, opet snimljen na istom mestu dok je švrćkao s drugarom. Jasno je, Aleksandar Olenik duboko poštuje i divi se onome sto je stvorio Aleksandar Vučić.

Podsetmo da su pripadnici UKP prošle nedelje sa Olenikom obavili informativni razgovor jer je nakon protesta 15. marta 2025. godine u javnosti širio laži i dizao paniku o upotrebi "zvučnog topa" od strane državnih organa. Olenik je u zgradu UKP na Novom Beogradu došao vidno uplašen i uznemiren.

Potom je usledilo pravdanje za izmišljotinu o zvučnom topu i svu odgovornost Olenik je, kako deluje, prebacio na druge. Setimo se, čak i novinaru koji podržava blokadere cela priča postala je prilično sumnjiva.

"Tužilaštvo proverava da li ste širili lažne informacije. Kako ćete se braniti od optužbi da ste širili lažne informacije?" - rekao je voditelj.

"Pa nemam od čega da se branim, jer sve informacije sam dobio od žrtava koje su pogođene tim oružjem..." - rekao je Olenik.

"Pa oni pronalaze indicije u onome što je odlučeno na plenumima fakulteta i u izjavama koje po njima govore da je čitav slučaj isceniran" - dodao je je voditelj.

"Te indicije sa tog zapisnika sa plenuma, ja sam ga pogledao onako kako su ga oni objavili na TV, i to je sastanak za pripremu protesta na Autokomandi, ne na Slaviji..." - rekao je Olenik.

"Pa to malo iznenađuje, znate, zvučni top. Možda sam ja nedovoljno informisan, ali prvi put sam tu formulaciju zvučni top čuo nakon što se dogodilo u Beogradu šta se dogodilo. E sad mi s druge strane imamo neke (blokadere) studente u plenumu koji očigledno znaju o čemu se radi" - rekao je voditelj.

Podsetimo, pored Olenika, Galerijom se juče prošetao i funkcioner Đilasovave Stranke slobode i pravde Konstantin Samofalov. Samofalov je viđen kako se šeta po Galeriji, obilazi radnje i razgleda izloge. I kako deluje prosto uživa i divi se sadržajima koje ovaj kompleks nudi, a koji postoje zahvaljujući Vučićevoj politici koja razvija Srbiju.