Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Zdravko Ponoš namerno je lagao o tome da je zvučni top upotrebljen i da je predsednik Republike Aleksandar Vučić "pucao mirnin građanima u leđa". Ponošev jedini cilj bio je izazivanje panike i nereda i legitimizacija ubistva Aleksandra Vučića. Pripremao je scenario 'Čaušesku' " podvukao je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Ponoš je, kao deo mašinerije za rušenje ustavnog poretka, očigledno imao zadatak prvi da saopšti laž o zvučnom topu, koja se dalje širila i kojom se dalje manipulisalo. Na osnovu kojeg protokola i za koliko novca je Ponoš to učinio, ne razmišljajući o posledicama sopstvenih laži, ostaje na nadležnim organima da ispitaju i saopšte javnosti" - zaključio je Spasić.

Podsetimo, VJT u Beogradu saopštilo je danas da su pripadnici UKP obavili informativni razgovor sa Ponošem u vezi sa njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži "X" 15. marta 2025. godine u večernjim časovima, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen "zvučni top" prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.

"Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja stavljen je u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja bitnih elemenata krivičnog dela Izazivanje panike i nereda iz člana 343. Krivičnog zakonika. Sporna objava glasi: 'Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost!", navodi se u saopštenju tužilaštva.

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