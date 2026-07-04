„Apsolutno verujemo da će nam rezultat izbora omogućiti da samostalno formiramo vlast. Zbog toga ostajemo pri odluci da na izbore izađemo samostalno. Ukoliko u budućnosti bude bilo bilo kakvih promena, javnost će o tome biti blagovremeno obaveštena i sve će biti javno dostupno“, zaključuje Ružica Simović.

Jasno je da blokaderi ni sami ne veruju u tako bajkovita predviđanja.

Nakon ovoga, oglasio se jedan od vodećih blokadera na Iks mreži:

"Studentkinja izjavila, očekuju da će samostalno formirati vlast!? Uzeće 2.2 miliona glasova? 60% glasova na izborima!? Ljudi odmah da vam kažem da oni žive u bajci totalno odvojeni od realnosti i nemaju pojma šta se dešava po Srbiji! Vučić slobodno da planira vlast do 2031."



