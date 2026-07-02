Nakon što je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić komentarisala tvrdnje televizije N1 da je Evropska narodna partija (EPP) sprečila da debatu o Srbiji u Evropskom parlametnu da navodno zštiti Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, javio se i MIlenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS).

Brnabić ih je u komentaru na društevnoj mreži "Iks" podsetila da su, kada su poslednji put pominjali EPP i SNS tvrdili da se EPP sprema da izbaci SNS iz svojih redova, a sada tvrde kako ta ista EPP štiti SNS.

Jovanov je uz to dodao:

- E, ali vidi... Piše do marta, ali ne i koje godine.

Tako da je ovo još jedno "evo sa'će" u nizu, koje će da ponavljaju kao dodole da pevaju, sve dok neko od njih ne objavi da je to sve ćacad koju je Vučić korumpirao.