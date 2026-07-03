Srbija predstavlja rezultate reformi u Briselu

Ana Brnabić boravi u Briselu, gde će na konferenciji u organizaciji Vlade Srbije i Misije Srbije pri Evropskoj uniji predstaviti rezultate koje je Srbija ostvarila u sprovođenju reformi na putu ka članstvu u EU.

Kako je navela, u fokusu njenog izlaganja biće zakonodavne reforme, oblast vladavine prava, primena preporuka ODIHR-a i dalje unapređenje izbornih uslova.

– U potpunosti sam sigurna i uverena da od Srbije niko nije uradio više u toj oblasti, ne samo od zemalja kandidata, već svih zemalja na evropskom kontinentu – izjavila je Brnabić za TV Pink.

Zajednički nastup državnog tima

Na konferenciji će, zajedno sa Brnabićevom, učestvovati i ministri Siniša Mali, Marko Đurić i Nemanja Starović, koji će predstaviti rezultate reformskog procesa i napredak Srbije na evropskom putu.

Predsednica Skupštine ocenila je da su predstavnici Evropske komisije upoznati sa ostvarenim rezultatima, ali da mnoge države članice Evropske unije, koje učestvuju u donošenju odluka o otvaranju i zatvaranju pregovaračkih klastera, nemaju dovoljno informacija.

Istakla je da je cilj konferencije da se unapredi komunikacija sa državama koje imaju kritičniji stav prema Srbiji.

– Svako od nas pojedinačno je dao sve od sebe, na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, da se znaju tačni rezultati i da otvorimo kanale komunikacije, pre svega sa onim zemljama koje su više kritične i skeptične prema Srbiji. Ovo je prvi put da nastupamo kao tim i da na taj način predstavimo Srbiju u jednom drugačijem svetlu. Ja sam ponosna zbog toga – rekla je Brnabić.

Plan je predstavljanje rezultata širom Evrope

Brnabić je ocenila da je današnja konferencija važan korak i izrazila očekivanje da će to biti prva u nizu sličnih događaja.

Prema njenim rečima, plan je da se rezultati koje je Srbija ostvarila predstave i u prestonicama država članica Evropske unije.

Šta to znači?

Cilj konferencije u Briselu jeste da se predstavnicima evropskih institucija i država članica predstave rezultati reformi koje Srbija ističe kao ključne u procesu evropskih integracija, kao i da se dodatno unapredi dijalog sa partnerima u EU.

Šira slika

Napredak u oblasti vladavine prava, izbornih uslova i zakonodavstva predstavlja jedan od najvažnijih segmenata pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Upravo od procene ostvarenih reformi zavisi dinamika daljeg otvaranja i zatvaranja pregovaračkih klastera.

Izvor: TV Pink