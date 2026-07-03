Mnogi ljudi se tek u završnoj fazi radnog veka prvi put detaljno upoznaju sa svojim podacima u Fondu PIO, a tada se neretko suočavaju sa ozbiljnim problemom – u evidenciji nedostaju određeni periodi rada. To mogu biti meseci, godine, pa čak i čitavi segmenti zaposlenja, uz izostanak podataka o zaradi ili uopšte o postojanju radnog odnosa.

Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se stvarno radno iskustvo ne priznaje na osnovu ličnog sećanja, ugovora koje pojedinac poseduje ili svedočenja kolega. Jedino relevantni podaci su oni koji se nalaze u zvaničnoj evidenciji Fonda PIO, jer se isključivo na njima zasniva obračun penzije i ukupnog staža.

Kada se otkrije da određeni period nije evidentiran, prvi korak je utvrđivanje prirode problema. Nekada nedostaje samo podatak o zaradi, nekada prijava na osiguranje, a u nekim slučajevima ne postoji nikakav trag o zaposlenju. Najpovoljnija situacija je kada prijava na osiguranje postoji, jer tada postoji osnov da se dodatna dokumentacija lakše pribavi i podaci dopune.

Prijava na osiguranje predstavlja ključni dokaz da je osoba bila u radnom odnosu, obavljala samostalnu delatnost ili se bavila drugom aktivnošću koja je osnov za penzijsko osiguranje. Bez tog dokumenta, dokazivanje radnog staža postaje znatno složenije, jer se mora rekonstruisati čitav radni odnos na osnovu drugih pisanih tragova.

Kod samostalnih delatnosti situacija je uglavnom jasnija, jer postoje registracije u relevantnim državnim institucijama ili u Agenciji za privredne registre. Preduzetnici najčešće mogu da pribave dokaze o početku i toku delatnosti kroz zvaničnu dokumentaciju, ali i kroz sopstvenu arhivu. Dodatno, određene profesije dokazuju rad kroz uverenja strukovnih udruženja, kao što su advokatske komore, udruženja novinara, muzičara, taksista ili sportista.

Kod poljoprivrednih osiguranika, dokazivanje je u praksi često jednostavnije, jer se status vezuje za ispunjavanje zakonskih uslova u vezi sa gazdinstvom i uplatom doprinosa. Ukoliko su obaveze uredno izmirivane, u većini slučajeva ne nastaju problemi pri priznavanju staža.

Najkomplikovanija situacija je kod zaposlenih lica, jer oni nemaju mogućnost samostalne prijave na osiguranje – tu obavezu ima poslodavac. Ako je poslodavac postupao uredno, problem se obično svodi na tehničke ili administrativne propuste, poput neunesenih podataka u sistem ili grešaka u evidenciji.

Međutim, ako prijava nikada nije izvršena, dokazivanje postaje znatno zahtevnije, naročito kada je prošlo mnogo godina i kada firma više ne posluje. U slučaju da poslodavac i dalje postoji ili ima pravnog sledbenika, Fond PIO može službenim putem da zatraži dokumentaciju kao što su ugovori o radu, obračuni zarada, evidencije prisustva ili drugi interni dokumenti koji potvrđuju radni odnos.

U situacijama kada preduzeće više ne postoji i nema pravnog naslednika, jedina opcija je prikupljanje svih dostupnih materijalnih dokaza. Posebno se ističe radna knjižica kao važan dokazni dokument, iako više nije u upotrebi kao zvanična evidencija, i dalje može imati značaj u postupku.

Važno je naglasiti da sama činjenica da je neko radio ne znači automatski i da će taj staž biti priznat. Postupak utvrđivanja osiguranja vodi se u okviru upravnog postupka, gde se na osnovu svih dostupnih dokaza donosi konačno rešenje o priznavanju perioda osiguranja.

U praksi se često mešaju pojmovi perioda osiguranja i staža osiguranja. Postoje situacije kada je radni odnos postojao, ali doprinosi nisu uplaćeni ili nisu pravilno evidentirani. Da bi se staž u potpunosti priznao, neophodno je da postoje uredno registrovane prijave i obrasci o stažu i zaradi, najčešće poznati kao M-4 obrasci.

Ako takva dokumentacija nedostaje, razlog može biti administrativna greška, pogrešno unet matični broj ili propust u prijavi, ali i neplaćeni doprinosi u određenim periodima. Za starije periode, posebno one pre 1994. godine, u većini slučajeva priznanje staža je jednostavnije ako postoji uredna prijava, dok se za novije periode insistira na dokazima o uplaćenim doprinosima.

Zbog toga je važno da građani na vreme provere svoju PIO evidenciju, jer što se ranije uoči nedostatak, veća je mogućnost da se dokumentacija pronađe i da se radni staž uspešno dopuni i prizna u punom obimu, piše Glas-osiguranika.