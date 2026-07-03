Bivša rijaliti učesnica, Luna Đogani, koja je u prvu sezonu "Zadruge" ušla još 2017. godine i osvojila drugo mesto, a u drugoj sezoni odnela pobedu, nakon osam godina je konačno otkrila istinu o svom rijaliti honoraru.

Gostujući u podkastu kod Bokija 13, Luna Đogani je na pitanje da li joj je novac isplaćen odgovorila potpuno otvoreno: "Da! Imala sam kazne, kad kršiš pravila oduzima ti se honorar, ali ovo sve što sam dogovorila i ispoštovala, sve sam dobila".

"Završila sam kod psihijatra, na lekovima!"

Ipak, učešće u rijalitiju ostavilo je teške posledice po njeno mentalno zdravlje.



Luna je u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" grcala u suzama i priznala kroz kakvu je dramu prolazila nakon svega.

- Nisam mogla da nastavim dalje, sve me je to proganjalo, završila sam kod psihijatra, na lekovima.

Ona se u istoj emisiji osvrnula i na svoju vezu sa oženjenim Slobom Radanovićem. Priznala je da unutra uopšte nije bila svesna realnosti.

- Uopšte nisam bila svesna situacije dok sam bila unutra. Kao da sam u nekom univerzumu, u nekom drugom svetu, uopšte nesvesna kamera i nesvesna toga da mene tamo neko gleda".

Objasnila je da je posle sedam ili osam dana potpuno izgubila svest o 24-časovnom snimanju i dodala: "Prepustila sam se svojim emocijama, prepustila sam se nečemu što sam osećala da je iskreno, da je pravo i da će biti vredno svega toga u šta sam se ja upustila i što sam rizikovala sve, apsolutno sve".

Vrtoglave cifre: Od Jutjuba inkasirali čak 400.000 evra!

Danas, Luna i njen suprug Marko Miljković žive potpuno drugačiji život, a rijaliti prošlost zamenili su neverovatnim poslovnim uspehom na internetu.

Oni su u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili neverovatnih 400.000 evra!

Njihov prvi kanal, pokrenut 2020. godine, ostvario je 118 miliona pregleda, dok je drugi kanal, lansiran u maju 2024. godine na kom se nalazi podkast koji vodi Luna, dostigao 43 miliona pregleda.

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