U mnogim domaćinstvima sve su popularnija jednostavna i povoljna sredstva za čišćenje, a jedan od trikova koji se često preporučuje jeste kombinacija sode bikarbone i paste za zube.

Ova mešavina se koristi za uklanjanje tvrdokornih mrlja i naslaga sa staklenih površina, posebno u kupatilu, gde se kamenac i tragovi vode brzo nakupljaju.

Za šta se koristi ova mešavina?

Zahvaljujući blagom abrazivnom dejstvu sode bikarbone i sastojcima koji se nalaze u pasti za zube, ova kombinacija može pomoći pri čišćenju:

stakla na tuš-kabini;

tragova prstiju;

masnih naslaga;

manjih staklenih površina;

staklenih stolova i tegli.

Ipak, treba imati u vidu da efekat može zavisiti od vrste nečistoće i materijala koji se čisti.

Kako pripremiti mešavinu?

Za pripremu je potrebno:

1 kašika sode bikarbone;

manja količina bele paste za zube.

Sastojke dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu pastu. Po potrebi možete dodati nekoliko kapi vode kako biste lakše naneli smesu.

Kako se koristi?

Nanesite malu količinu paste na mek sunđer ili krpu, a zatim kružnim pokretima istrljajte površinu.

Ostavite da deluje jedan do dva minuta, potom prebrišite vlažnom krpom i na kraju osušite krpom od mikrovlakana kako biste izbegli tragove.

Obratite pažnju

Pre nego što mešavinu nanesete na veću površinu, preporučuje se da je isprobate na manjem, manje uočljivom delu.

Pošto soda bikarbona i pojedine paste za zube imaju blago abrazivno dejstvo, nisu pogodne za sve vrste površina, naročito za osetljive materijale ili površine sa zaštitnim premazima.

Tokom čišćenja preporučuje se upotreba rukavica, kao i izbegavanje kontakta sredstva sa očima i licem.