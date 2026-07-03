Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su Osmana Selmanija (73) na administrativnom prelazu Mutivode zbog sumnje da je izvršio ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Prema navodima MUP-a, postoji osnov sumnje da je 14. juna 1999. godine u naselju Sofalija u Prištini, zajedno sa više pripadnika OVK, učestvovao u ubistvu civila srpske nacionalnosti – Vladimira i Perse Stanisavljević.

Kako je saopšteno, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.

Viši sud u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine odredio mu je pritvor do 30 dana.

MUP objavio detalje istrage

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da se Selmani sumnjiči da je zajedno sa više osoba upotrebom hladnog i vatrenog oružja na svirep način usmrtio bračni par Stanisavljević.

Postupak protiv njega vodi se zbog sumnje na ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Porodica odbacuje optužbe

Porodica Osmana Selmanija negirala je optužbe koje mu se stavljaju na teret.

U reagovanju koje prenosi portal Lajmi.net navodi se da veruju u njegovu nevinost i da će ga podržavati tokom celog postupka.

Istovremeno, mediji na Kosovu navode da Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore u Prištini za sada nije odgovorilo na upite povodom ovog slučaja.

Protiv osumnjičenog je pokrenut krivični postupak, a o njegovoj krivici odlučivaće nadležni sud. Prema zakonu, svako se smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne dokaže suprotno.

Srpsko Tužilaštvo za ratne zločine i nadležni državni organi i dalje vode postupke u vezi sa zločinima počinjenim tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine, dok se istrage i hapšenja nastavljaju i više od dve decenije nakon završetka sukoba.

Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Lajmi.net