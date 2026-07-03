General Ratko Mladić, koji se više od dve godine nalazi pod palijativnom negom u haškoj pritvorskoj bolnici, malo je stabilizovan, ali je i dalje loše i u velikom riziku da umre, rekao je danas njegov sin Darko Mladić.

"Malo se stabilizovao, nema daljeg propadanja, ali on je i dalje jako slab i u veoma je velikom riziku da umre. Znači, nema nikakvu perspektivu.

Lekari nisu u stanju da ga leče. Pitanje je sada da li može išta da mu se pomogne, nakon svih najnovijih događaja. Stanje je loše", rekao je on, prenosi RTRS. Napomenuo je da je general Mladić u terminalnoj fazi bolesti, sa veoma ograničenim životnim vekom.

"Ima bolje i lošije dane. Kada sam bio sa sinom u poseti, on je jedan dan mogao da sedi u kolicima, drugi nije", rekao je Darko Mladić.

Prema njegovim rečima, gotov je izveštaj srpskog neuropsihijatra, koji je početkom sedmice posetio generala u Hagu, ali da ne može da ga komentariše, dok ne bude objavljen na sajtu haškog Mehanizma. Darko Mladić je napomenuo da će izveštaj biti poslat sekretarijatu Mehanizma, jer i pored isteka mandata, sekretarijat radi po automatizmu.

General Ratko Mladić je u haškom kazamatu imao više moždanih udara, bolest bubrega, a ugrađen mu je i stent na srcu, imao je visok pritisak i šećer, ali nikada od Haga nije dobio potrebnu negu, niti je pušten na lečenje, naveo je njegov sin. Dodaje se da je poslednje dve godine proveo nepokretan u krevetu u haškoj pritvorskoj bolnici, a poslednji moždani udar je imao 10. aprila, kada mu se stanje dramatično pogoršalo.