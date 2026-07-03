Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će u subotu, 4. jula, radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg - Srpska Crnja, u blizini Bezdana, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Obilazak gradilišta planiran je za 10 časova, a reč je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata koji se trenutno realizuju u Vojvodini.

Brza saobraćajnica „Osmeh Vojvodine“, ukupne dužine 185 kilometara, povezaće granični prelaz Bački Breg na granici sa Mađarskom sa Srpskom Crnjom na granici sa Rumunijom, čime će biti uspostavljena potpuno nova saobraćajna veza kroz sever Srbije.

Put će biti projektovan za brzinu do 100 kilometara na čas, a prema planu obuhvata izgradnju čak 46 mostova, 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta, što ga svrstava među najsloženije putne projekte u zemlji.Prostorni plan obuhvata površinu veću od 11.000 hektara, a projekat je podeljen na dva sektora i osam deonica, kako bi izgradnja mogla da se odvija fazno.

Nova saobraćajnica prolaziće kroz teritorije više vojvođanskih opština, uključujući Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej, Kikindu i Novu Crnju, povezujući Bačku, Banat i zapadni deo Rumunije, ali i stvarajući novu vezu sa panevropskim saobraćajnim koridorima.

Očekuje se da će „Osmeh Vojvodine“ značajno rasteretiti postojeće magistralne puteve, skratiti vreme putovanja između zapadnog i istočnog dela Vojvodine, povećati bezbednost saobraćaja i unaprediti transport robe ka graničnim prelazima sa Mađarskom i Rumunijom.Pored saobraćajnog značaja, projekat ima i snažnu ekonomsku dimenziju. Brža povezanost industrijskih zona, poljoprivrednih centara i logističkih koridora trebalo bi da doprinese privlačenju novih investicija, razvoju privrede i boljoj povezanosti severa Srbije sa tržištima Evropske unije.

Izgradnja „Osmeha Vojvodine“ deo je šireg državnog plana razvoja putne infrastrukture, kojim Srbija poslednjih godina intenzivno ulaže u auto-puteve i brze saobraćajnice sa ciljem ravnomernijeg regionalnog razvoja i boljeg povezivanja svih delova zemlje.