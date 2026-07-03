"Posebno sam zahvalio Španiji na doslednom i principijelnom stavu, zasnovanom na poštovanju međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Takav odgovoran i dosledan pristup predstavlja snažan temelj međusobnog poverenja i prijateljstva naših država", naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je u razgovoru razmotrena i mogućnost za unapređenje vojno-tehničke saradnje, razmenu iskustava i još snažnije povezivanje institucija Srbije i Španije i izraženo uverenje da se dobri odnosi grade otvorenim dijalogom, međusobnim uvažavanjem i konkretnim rezultatima.

"Verujem da ćemo nastaviti da razvijamo bliske partnerske odnose, na dobrobit naših građana i u interesu očuvanja mira, stabilnosti i bezbednosti", naveo je predsednik Vučić.

Podsetimo, nakon sastanka, održana je ceremonija dodele Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Više o tome možete pročitati u našoj posebnoj vesti.

BONUS VIDEO