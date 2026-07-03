On će radove obići u 10 časova. Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine", koja će proći od Bačkog Brega do Srpske Crnje dužinom od 185 kilometara, projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta.

Ukupna površina obuhvata prostornog plana je veća od 11.000 hektara i podeljena je na dva sektora i osam deonica.

Podsetimo, Vučić se danas sastao sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes u 13.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Nakon sastanka, održana je ceremonija dodele Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Više o tome u našoj posebnoj vesti.



