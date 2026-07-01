U srpskoj tradiciji Vidovdan simbolizuje dan kada se istina razotkriva, kada se jasno vidi ko je ko - "ko je vera, a ko nevera". Upravo to se i dogodilo, ali ne onako kako su blokaderi očekivali.

Umesto demonstracije nekog jedinstva, usledili su međusobni sukobi, optužbe, svađe i javna ograđivanja. Isplivali su stari snimci, otvorena su pitanja ko je kome pružao podršku, a zatim su krenula i međusobna distanciranja i osporavanja podrške studentsko blokaderskoj listi.

Kao da je slogan počeo da deluje protiv onih koji su ga izgovorili. Nastao je novi žestok razdor, a javnosti ostavljeno da prati totalni sukob u blokaderskim redovima.

Podsetimo, situacija među blokaderima uzburkala se odmah posle debakla blokaderskog skupa održanog u Kraljevu pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", na kome je jedan od govornika bila i Jelena Pavlović, narodna poslanica, nekada poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića.

Među prvima na nju se tada obrušio Naim Leo Beširi uz poruku studetnima blokaderima: "Ograda od Proglasa. Zagrljaj Nestorovićevim svedocima. To je trenutna situacija". Tada se i Đorđe Miketić se takođe ostrvio na Jelenu Pavlović.

Blokader iz redova opozicije u Kraljevu Ivan Matović poručio je tada da ne želi "nikakve Nestorovićeve poslanike na bini". Međutim, ova objava otkrila je i razdor među studentima blokaderima. Krenulo je upiranje prstovm i ko je kriv.

"Samo hoću da dodam da su organizaciju radili beogradski studenti (blokaderi)", pravdali su se jedni.

Ubrzo krenulo je i dovođenje u pitanje dalje podške studentko blokaderskoj listi. Naime, nakon blokaderskog skupa (debakla) u Kraljevu mogli smo da vidimo kako članovi blokaderskog ZLF-a se ograđuju pa ističu "podrška nikada nije bila trajna", već "uslovljna".

Sada vidimo, kako kako vreme teče, jedni drugima sve više okreću leđa.

Sada možemo da zaključimo, da na Vidovdan, koji je za Srbe dan istine, isplivala je istina o blokaderima. Vidi se žestok sukob koji bukti u blokaderskim redovima. U tom smislu, slogan koji su blokaderi tog dana izrekli postao simboličan primer samoprokletstva – prizvali su da se "sve vidi", a na kraju se videla upravo mračna istina o njima.

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