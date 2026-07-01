Ivanji je, govoreći o mogućnosti da predsednik Srbije podnese ostavku i da potom budu raspisani predsednički izbori, rekao da bi termin njihovog održavanja mogao da predstavlja izazov za deo birača.

- Vučić je rekao: "Podnosim ostavku za nekoliko nedelja". Ako je nekoliko nedelja, na primer dve nedelje, znači može da se desi da predsednik za dve nedelje, sredinom jula, podnese ostavku i da onda predsednički izbori budu sredinom avgusta, kada mnogi ljudi nisu tu jer mnogi ljudi su uplatili neka letovanja - rekao je Ivanji.

On je ocenio i da bi Vučić na brzim izborima uhvatio blokadere i opoziciju u potpunom raskoraku jer, kako je naveo, nemaju ni dogovor, ni kandidate.

- Vučić bi na brzim izborima ostvario najbolji rezultat jer na ovoj drugoj strani mi ne vidimo zapravo još uvek ništa, nikakav dogovor, niti ko bi mogli da budu kandidati, ko bi mogli da budu predsednički kandidati. Znači, to bi bio pokušaj da se protivnička strana uhvati u potpunom raskoraku - naveo je Ivanji.

Ivanji je priznao da je na skupu u Beogradu bilo mnogo ljudi.

- Na Vučićevom skupu jeste bilo dosta ljudi - rekao je on.

Ivanji je rekao da su se studenti blokaderi promenili.

- Mi i dalje u glavi imamo slike onih nasmejanih, razdraganih i ozarenih studenata, ali oni su sada politička organizacija i oni sada više nisu nasmejani, razdragani i ozareni. Oni sada fokus stavljaju na kosovsko-metohijski ciklus i na patetične nastupe - rekao je Ivanji.

Osvrnuo se i na izbor govornika na jednom od studentskih skupova, komentarišući obraćanje Jelene Pavlović.

- Bilo je veliko ograđivanje od političke opozicije i svega, a onda je presedan bivša poslanica pokreta doktora Nestorovića. To je onaj trojanski konj, čisto da podsetimo, koji je doprineo tome da opozicija nije mogla da formira vlast nakon beogradskih izbora 2023. To je Jelena Pavlović, poslanica koja je široj javnosti tek sada postala poznata. Znači, ona je u parlament ušla na teorijama doktora Nestorovića da su zelenooki i plavooki potomci Marsovaca u Srbiji. Ako su to uradili da bi postalo catch-all organizacija, onda dolazimo do toga da to jeste organizacija koja primenjuje populističke metode - rekao je Ivanji.