Jedan mladić (26) upucan je danas oko 16 sati u Novom Sadu. On se krvav dovezao kolima do jednog kioska brze hrane gde je tražio pomoć.

Kako se nezvanično saznaje, policiju je o navodnoj pucnjavi obavestila Hitna pomoć.

Prema rečima portparola novosadske Hitne pomoći dr Zorana Krulja ranjen je mladić (26).

- Povreda je najverovatnije nastala oruđem ili oružjem od drugog lica. Prevezen je u KCV u UC na hirurgiju u svesnom stanju, hemodinamski stabilan - navodi on.

Prema našim informacijama, mladić je navodno upucan na drugoj lokaciji odakle se kolima dao u beg. Vozio je automobil sa jednom izbušenom gumom, a zaustavio se ispred lokala brze hrane.

- Spremale smo hranu, bila je jedna mušterija, kada je ušao krvav momak i zamolio mušteriju da zove Hitnu pomoć. Nas dve smo se uznemirile ali nismo znale šta da radimo i dok je mušterija zvala Hitnu pitale smo ga da li možemo nekako da mu pomognemo, šta je on odbio - navodi jedna od radnica.

U ovom trenutku nije poznato gde je mladić upucan, a policija u Novom Sadu pretražuje širi potez lokacije na kojoj se zaustavio.

(Bilc)