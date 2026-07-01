Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je su zahtevu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili informativni razgovor sa predsednikom političke stranke Srbija centar Z.P. u vezi sa njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži "X" 15. marta 2025. godine u večernjim časovima, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen "zvučni top" prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.

"Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja stavljen je u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja bitnih elemenata krivičnog dela Izazivanje panike i nereda iz člana 343. Krivičnog zakonika. Sporna objava glasi: 'Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost!", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa pripadnicima MUP-a i drugim nadležnim organima, kako se dodaje, nastavlja da radi na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je, kako se sumnja, planirana i realizovana simulacija upotrebe „zvučnog topa“ na kraju protesta 15. marta 2025. godine, a potom su za to u delu javnosti bili optuženi državni organi Republike Srbije.