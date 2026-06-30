Prosto je neverovatan kompleks koji postoji u Zagrebu od Beograda. Hrvati prosto pate da se mešaju u unutrašnje stvari Srbije a još više pate da se prave kako se Srbija meša u njihove unutrašnje stvari jer ih to, barem tako izgleda, čini da se osećaju važnim.

To je sasvim razumljivo za narod koji nikada nije imao nezavisnu državu i kojem o svim navodnim vladarima ili herojima tekstovi počinju rečima "Misli se, kako se pretpostavlja, Hrvatski povjesničari 19. stoljeća su smatrali" i slične fraze koje su dokaz da ne postoje nikavi dokazi za bilo kakvu ozbiljnu istoriju.

Dobro, nije baš da nikada nisu bili nezavisni. Bili su nezavisni tačno 21 godinu i jedan mesec, od trenutka kada su primljeni u UN do trenutka kada su sopstveni suverenitet i monetarnu i spoljnu politiku predali u ruke Evropskoj uniji.

Ovog puta u centru haosa u Zagrebu se, ni kriv, ni dužan i ničim izazvano našao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Niti je naš predsednik pomin jao Hrvatsku, niti bilo šta u Hrvatskoj a opert se našao na svim naslovnicama.

Razlog je komičan ako se sagleda sva, kako bi Hrvati rekli "bedastoća" politike u Zagrebu.

Naime, krivac, da tako kažemo je bio hrvatski predsednik Zoran Milanović koji je tokom konferencije za novinare rekao kako kako je Aleksandar Vučić autentični politički lider, a da je premijer Hrvatske Andrej Plenković običan birokrata.

Njegovo opažanje je, ako ćemo realno da govorimo precizno i tačno i nema greške u njemu, ali ono izgleda nije dobro palo "na želudac" hrvatskom premijeru Plenkoviću.

Njega je novinarka par dana nakon toga pitala: "Predsednik Milanović vas zove na sastanak na Pantovčak. Hoćete li se odazvati?"

"Koga zove? Vučića? Neka zove Vučića", rekao je besno Plenković.

Sve to pokazuje koliko su oni generalno opsednuti Srbijom i koliko velike komplekse imaju od Srbije, što je normalno jer Srbi su prava državotvorna nacija koja je izrodila generacije lidera i svetski priznatih političara, što Hrvatskoj nikako nije uspelo, isto kao što joj nije uspelo da se oslobodi od robovanja Mađarskoj i Austriji preko 1000 godina nego je srpska vojska morala da dođe 1918. da ih oslobodi.