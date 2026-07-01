Deo obraćanja podeljen je putem instagram naloga predsednika:

"Godinu i po dana i nešto duže su nam rušili zemlju, pokušavali da je slome. Nisu uspeli i nadam se i verujem da ćemo u narednom periodu moći u potpunosti da se posvetimo razvoju zemlje, njenom napretku. Vraćaju nam se i brojevi turista čim nema velikih blokada puteva i svega drugog, kada zemlja nije nesigurna", rekao je Vučić u telefonskom uključenju za TV Informer.

Naglasio je da država bez podrške građana ne bi mogla da se izbori sa blokadama, kao i da Srbija bez ljudi koji su, kako je rekao, najbolji na svetu, nikada ne bi mogla da preživi i nastavi svoj napredak.

"Da kažem ljudima u Srbiji beskrajno hvala jer bez njih mi to nikada ne bismo mogli da prevaziđemo i nikada Srbija bez ljudi, jer Srbija su ljudi njeni, najbolji na svetu, ne bi mogla ni da preživi, a kamoli da nastavi ovakav napredak. I uz to hvala, da ih zamolim samo da se svi posvetimo ubrzanju naših ekonomskih aktivnosti, da pokušamo da uradimo sve što možemo da Srbija još značajnije napreduje", rekao je predsednik Vučić.

On je istakao da će vlast da radi svoj posao sve dok postoji podrška građana i da će građani uskoro imati priliku da iskažu svoje stavove i mišljenje kako vide Srbiju u budućnosti.

"Mi ćemo da radimo svoj posao dok imamo podršku naroda i na odgovoran način taj posao da obavljamo, a onda će ljudi u kratkom vremenskom periodu imati priliku da iskažu svoje stavove i svoje mišljenje kako vide Srbiju u budućnosti i kome žele da daju svoje poverenje", rekao je predsednik Vučić.