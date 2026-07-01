Odgvorajući na post na Iksu o sukobu Demokratske stranke i lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, Jovanović je napisao:

"Recimo to pravim imenom Dušan Petrović sadašnji predsedik DS".

Ovo još jednom pokazuje da se rasulo u opoziciji samo nastavlja, a međusobni rat ne jenjava.

Kako je Alo već pisao, juče se oglasio opštinski odbor Demokratske stranke u Gornjem Milanovcu koji je saopštio da je doneo odluku o kolektivnoj ostavci članova Odbora i tela koje je formirao za predstojeće izbore.

Oni su naveli da su to uradili, jer ogranak DS-a u Šapcu u potpunosti kontroliše i celu stranku i samog Milivojevića, a vođen je "vladarom iz senke" Dušanom Petrovićem.