Rumunske vlasti izdale su danas upozorenje putem sistema RO-Alert u okrugu Tulča, upozorivši stanovništvo na mogućnost pada objekata iz vazdušnog prostora. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je dron otkriven na oko 30 kilometara od mesta Vilkove u Ukrajini, ali da nije zabeležen nijedan neovlašćeni ulazak u rumunski vazdušni prostor.

Severni deo okruga Tulča obuhvaćen je novim upozorenjem RO-Alert.

"Postoji mogućnost pada objekata iz vazdušnog prostora. Ostanite mirni! Sklonite se u podrume ili skloništa civilne zaštite", navodi se u poruci koju su vlasti poslale u 14.20 časova.

Građanima je preporučeno da, ukoliko nemaju pristup skloništu, ostanu u kući, dalje od prozora i spoljašnjih zidova. Služba za vanredne situacije okruga Tulča saopštila je da za sada nisu prijavljeni nikakvi ozbiljniji incidenti, javlja Antena Observator.

Ranije, oko 13.20 časova, radarski sistem Ministarstva odbrane Rumunije detektovao je vazdušni cilj na udaljenosti od približno 30 kilometara od mesta Vilkove u Ukrajini."Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije radi preduzimanja mera za upozoravanje stanovništva na severu okruga Tulča, a poruka RO-Alert poslata je u 14.09 časova", saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Dva borbena aviona "Eurofighter Typhoon" britanskog ratnog vazduhoplovstva iz 86. vazduhoplovne baze Fetešti, koja učestvuju u misiji pojačanog nadzora vazdušnog prostora, kao i helikopter "IAR 330 Puma" Rumunskog ratnog vazduhoplovstva, poleteli su u 14.10 časova radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru uz granicu sa Ukrajinom.

"Nisu prijavljeni slučajevi neovlašćenog ulaska u nacionalni vazdušni prostor niti bilo kakvog udara letelice u tlo na teritoriji Rumunije. Ministarstvo odbrane u realnom vremenu obaveštava savezničke strukture o situacijama izazvanim ovim napadima i održava stalnu komunikaciju sa njima", naveli su zvaničnici ministarstva.

Delovi drona pronađeni u utorak u Tulči

Dan ranije Ministarstvo odbrane saopštilo je da su u jednom mestu u okrugu Tulča pronađeni delovi drona, a stručnjaci su potvrdili prisustvo eksplozivnog punjenja. Naveli su da je eksploziv kontrolisano detoniran.

Pretpostavlja se da delovi potiču od drona korišćenog u napadima koje je Ruska Federacija izvela na ukrajinsku lučku infrastrukturu u aprilu 2026. godine.

Telegraf