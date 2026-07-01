Parandilović i Ninković su novčano kažnjeni zbog izrečene mere opomene na sednici Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine održanoj 23. juna.

Za ovu odluku glasalo je 10 od prisutnih 11 članova Odbora, a predsednik Odbora Milenko Jovanov rekao je da će, saglasno članu 115, član 2 poslovnika, novčane kazne biti oduzete od plata poslanika za jun i jul ove godine.

Jovanov je naveo da ovlašćenje Odbora za donošenje odluka o novčanim kaznama proizlazi iz Poslovnika, odnosno člana 108 i člana115 na osnovu izrečene mere održavanja reda.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je ranije izjavila da je utvrđeno da Parandilović 17. juna nije bio prisutan u Domu Narodne skupštine niti na sednici, a da je njegova identifikaciona kartica korišćena tokom sednice što, kako je rekla, ukazuje na grubo kršenje Poslovnika.

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