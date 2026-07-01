Sada ću nešto da vam pročitam. Ovo su vam reči novinara Aleksandra Dikića, poznatog blokadera, poznatog po tome što je pisao valjda neki tekst o tome 7000 sekundi u pritvoru, započinje analitičar Uroš Piper.

- Zamislite vi kakav je to disident koji je proveo 7000 sekundi u pritvoru i valjda sebe poredi sa Mendelom. Ovo je šala, ali ovo je mnogo ozbiljnije šta je on rekao u svom tekstu. On kaže izbori koji su pred nama biće sudar dve Srbije. Okršaj bez pravila sa velikom verovatnoćom upada publike u teren i prekida već u prvom poluvremenu. To je pisao za dnevni list Danas. Da li vi razumete šta je on ustvari ovde rekao? On ovde pravi poređenje kao sa fudbalskom utakmicom. Oni će pokušati da prekinu izbore na izborni dan u Srbiji. Oni su svesni da gube te izbore. Svesni su da nikada ne mogu bez programa, bez ljudi, bez ideja da dobiju podršku većine građana Srbije. I onda oni zbog toga spremaju haos na dan izbora - ističe on.

Piper dodaje da tu već postoji oproban scenario:

- N1, Nova S, trovačnice će već krenuti oko 10-11 da kažu videli smo ovde jednog sa duplim biračkim spiskom, videli smo ovde automobil sa tablicama iz Republike Srpske, videli smo ovde tri birača koja se nam sumnjiva i tako i dalje i tako dalje, razne budalaštine. Onda će oni oko jedan održati neku konferenciju za novinare, a na primer u 4 ili 5 popodne će Đokićeva lista i druge liste da kažu na primer: povlačimo se sa izbora, nećemo da učestvujemo, pozivaju svoje pristalice da prekinu izbore, da razbijaju biračke kutije, da uništavaju.

- I to je jedino što oni znaju. Oni ne mogu da vam ponude da kažu mi nudimo ekonomski ovo drugačije od vlasti. Po pitanju prosvete mi bismo ovo ovako radili. Sa penzionerima koji imaju minimalna primanja mi bismo predložili ovakve mere. Ne, ne, oni ništa od toga nemaju. Oni imaju samo prekid, haos, nasilje, razbijanje. Ali građani to vide. Država je jaka, država je snažna, a građani će ih na kraju, na taj dan izbora, koji će se normalno završiti, postati na smetlište političke istorije - zaključuje Piper.