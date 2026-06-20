Predsednik Srbije govorio je o svim najaktuelnim temama iz zemlje, ali i iz sveta, uz posebno osvrtanje na razotkrivanje afere "zvučni top".

Nisam ja pucao u njih, oni su pucali u mene

- Jedanput sam rekao da je sve perverzno inverzno, a oni su sve vreme pucali u mene. Ne samo u mene - rekao je predsednik na početku i dodao da su radili sve da predsednka predstave kao nekoga ko nije ljudsko biće.

- Oni jesu neometano pucali u mene sve vreme. To što su me ubijali, verovatno i uspeli kao čoveka ili bar da ljudi nemaju predstavu o meni kao ljudskom biću, kod dobrog dela ljudi. To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Nije to bila samo pamet odavde već i iz regiona i drugih različitih strana. Želeli su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, radi i gradi i koja je postojala do 2012.

- Sa majkom sam razgovarao, stara baka, ona rida ne može da zaustavi suze kako je čula ovu vest malopre. Čim prođe post kaže prvi put ću da ugasim kandilo posle godinu i po dana. Gledala sam šta ti sve rade. Nisam mogao nikoga da zaštitim u svojoj porodici. Sve to je sitnica u odnosu na to šta su želeli da urade našoj zemlji.

Valjevska laž

Predsednik je potom dodao:

- Valjevski slučaj, to je najveća prevara. Veća od svega ovoga. To je ozbiljnije osmišljavano. Morali su da idu sa najbrutalnijom laži. Toliko im se žurilo da izazovu građanski rat u Srbiji. Ovo što sam ja bio meta, valjda moja porodica zna gde sam ja bio, da li sam nosio pušku i gde. Kako mogu da odem kod roditelja i da kim kažem hoćete li da kažete ostalima da ste moji roditelji? Kako da to pitam starog oca i staru majku? Od toga nema odbrane. Pevali su mi najpogrdnije slogane uz "Aco, Šiptare". Ne smete da kažete ništa jer je tu majka stradalog. Bog sve vidi, Bog sve vrati. Juče je VJT, da se neko ne naljuti, ono je skupilo ghrabrosti da uradi ono što je trebalo pre godinu dana. Srećan sam što sada jesu uradili.

- Kompanija inostrana je demantovala odmah. Ruska služba bezbednosti. To je unutrašnja služba bezbednosti. Američka firma je takođe rekla da to nije tačno. Deo ljudi koji je bio kod lekara je svestan bio da laže. Molim tužioce da budu obazrivi i da ne gonimo ljude koji su pod uticajem opake manipulacije. Jedan deo ljudi koji su išli kod lekara je mnogo manji nego što su prijavljivali. Naknadno su došli posle dva dana. Nemoguće je da od posledica zvučnog topa dođete posle dva dana. Dženesis kompanije je demantovala je upotrebljen. Ruska služba bezbednosti da ugrožava svoj ugled. Bivši KGB? Oni su demantovali. Nemačka firma takođe. Deo tih ljudi koji su sejavljali kod lekara znao je da lađe. Drugi deo nije znao.

Predsednik izneo važne činjenice

- Samo nekoliko činjenica da iznesem: ne možete od zvučnog topa doći kod lekara posle 2 dana. Kompanija inostrana je demantovala odmah. Ruska služba bezbednosti. To je unutrašnja služba bezbednosti. Američka firma je takođe rekla da to nije tačno. Deo ljudi koji je bio kod lekara je svestan bio da laže. Molim tužioce da budu obazrivi i da ne gonimo ljude koji su pod uticajem opake manipulacije.

- Obratite pažnju na još jedan detalj, molio bih vas. Još dva detalja samo. I onda mislim da smo o tome skoro sve rekli. A nijedan od regionalnih medija ništa nije rekao. Svi oni koji učestvuju svakoga dana u najgoroj mogućoj hajci i kampanji, harangi protiv države Srbije i protiv mene i protiv svih drugih, reč nisu rekli o pokretanju postupka. Jer su sve vreme lagali. Oni su sve vreme, kako sami kažu, jedan ružan izraz, pumpali i radili na rušenju naše države. Kako sad da objasne svojim čitaocima, gledaocima, slušaocima, svima drugima da su lagali sve vreme? I nemojte da smetnete još jednu stvar. Pošto vidim da ste prihvatili njihov narativ kako se to ticalo Autokomande, pa nije uspelo na Autokomandi, pa će negde drugo. Obratite pažnju. Laž je to sve. Bilo je to generalno, ali suštinski prihvaćeno za 15. mart. Evo vam ga dokaz. A što je delovodni broj, što je evidentacioni broj, kako god to da nazovete, pogledajte ga. On je 25. februar. Šta radite 25. februara ako je Autokomanda bila 27. januara? Niste primetili, ja sam čovek detalja. Ja sam čovek detalja i čudno mi je da to niko od vas nije primetio u studiju. Ali vas molim, pokažite sam dokument i videćete u gornjem desnom uglu na ekranu, a u gornjem levom uglu na papiru, videćete da stoji 25. februar. Teško je ljudima koji su videli da su zbog nečega morali da idu ka fasadama. Nije im jasno zbog čega. Morate da razumete. Oni učestvuju u revoluciji. Tim ljudima ništa ne zameram. Oni misle da rade nešto veliko za svoju zemlju. Ogroman broj mladih ljudi koji veruje da pravi istoriju. Ogroman broj ljudi koji kaže: "E, konačno sam dočekao, radim nešto bitno, radim velike stvari za moju Srbiju." Neko me je sklonio sa sredine ulice i otišao sam 20, 30 metara levo ili desno. Jer za njih su studenti bili, kada čuju reč "studenti", kao da su čuli reč "bogovi". Što je neverovatan, baš da iskoristim termin koji su oni koristili pogrešno, fetišizam. Dakle, oni su kad kažu "studenti" su rekli "svi uz fasade". Da, da. I kad krene njih 10, 20, vidite, dvojica, trojica ostaju na sredini, ništa im se nije desilo. Ništa, naravno, pošto je sve bilo izmišljeno. Tako ide stampedo. To sam gledao bezbroj puta na stadionima. "Mi smo znali šta se nije dogodilo"

- Ono što smo mi dobili danas u vašem filmu, bolje nego prikazano sinoć na RTS-u, jeste ono šta se dogodilo. Mi smo znali šta se nije dogodilo. Mi smo znali da nije bilo zvučnog topa. Apsolutno smo znali. Od prvog trenutka smo to govorili. Ja sam ponudio mesto predsednika Republike istog sekunda ukoliko se pokaže da je bio zvučni top, dakle da smo dejstvovali zvučnim topom. Znali smo da nismo.Moram da kažem da uz materijal tužilaštva i uz sve ono što su službe prikupljale, kako je to delovalo i kako je išlo uz njihove naredbe, sada svakome je potpuno jasno kako se taj talas širio od Kajmakčalanskog kamena, dakle na uglu Pionirskog parka, dakle Kneza Miloša i Takovske, preko Dragoslava Jovanovića i platoa ispred Narodne skupštine Trga Nikole Pašića, i dalje ka Terazijama, odnosno Beograđanki i Slaviji. Po prvi put smo shvatili konačno šta je to što se dogodilo. Sve je to pripremljeno. Sad tu ima priča da li je na zgradi ove nauke ili kako se već zove zgrada bio neki zvučnik koji je trebalo da iscenira to sve ili nije. To će sad istraga da ustanovljava i ne želim u to da se mešam. Kada imate tu vrstu manipulacije, tu vrstu tako snažnih emocija kod ljudi, koji onda dođu i kažu i moraju da okrive nekoga zašto nisu uspeli tog dana da sruše vlast, kod njih se javlja: "Pa jeste, desilo se. Mora da se desilo nešto. Vidi, zlikovci su to i to uradili." Oni počinju da veruju u to. Nemojte da vas podsećam da smo imali političare koji su nam, mrtvi ozbiljni, a vrlo obrazovani, inteligentni i sposobni ljudi, objašnjavali da su postili tako što su jeli kajmak sa šećerom, donosila baka Stana i tako dalje. Ljudi su sebe uverili u to. Ljudi sebe ubede u to. Jedan deo takvih ljudi postoji. Naravno, postoji onih koji su politički monstrumi, koji mogu da izmisle šta hoće i koji su unapred znali da je sve što kažu da sve lažu. Za njih je to strašna sramota. - Na nekoliko stvari ću da vam ukažem. Pročitajte dve dobre knjige koje je Rastović napisao o stanju na Balkanu i u Srbiji od tamo 1878., od Berlinskog kongresa do 1914., čak i posle Prvog svetskog rata. I kada to sve vidite i kada to sve sagledate, onda vam bude jasno da su mnogi mali narodi oko nas uvek iskorišćavani i zloupotrebljavani od strane velikih sila, da bi one mogle kao sa lutkama na povodcu da se igraju sa Srbijom, da uspostavljaju takozvane hibridne ratove prema Srbiji na različite načine, i u prošlosti i danas, i da uvek Srbiju mogu da vuku na dole, jer Srbija ne sme da iskoči, ne sme da štrči. O platama Ne zaboravite, ja sam vam doneo ovde i pokazaću vam plate iz plate iz 2012. godine. A 2014. je bila još niža, 330, ovde 356, jer smo tada krenuli u reforme. Crna Gora 490, Bosna i Hercegovina 422 evra. Makedonija tada nije bila Severna Makedonija, 340 evra. Danas smo mi, Bosna i Hercegovina, na 859 evra, Srbija na 1036 evra u martu. Dakle, bili su 80 evra ispred nas, danas ostaju gotovo 200 evra iza nas. Crna Gora je bila ispred nas 50%, danas su bili na 1027 evra u martu mesecu, ispod nas su. To je moralo da se spreči, moralo je da se spreči svim mogućim neistinama, svim mogućim trikovima. A što? I sa druge strane, ne zaboravite drugu stvar, zato što ne sme najveća zemlja na Zapadnom Balkanu da štrči, posebno ona zemlja koja ima veliki deo pripadnika svog naroda i u Bosni i Hercegovini, dakle Republici Srpskoj i u Crnoj Gori i tako dalje. Nemojte da smetnete s uma, Srbija jedina koja je ovde i srpski narod koji nije priznao nezavisnost Kosova. Bosna i Hercegovina formalno nije. Suštinski, Bošnjaci i Hrvati bi priznali sutra, sutra bi priznali nezavisno Kosovo da nije Srba i da nije Republike Srpske. Crna Gora je priznala nezavisno Kosovo. Još se drzne s vremena na vreme da nam drže pridike o patriotizmu i o svemu drugom. Dakle, kada sve to sagledate, onda je logično zašto ste mogli da pustite jednu rečenicu: "Nepravedno je prema ovoj gospođi. " To je reklo njih hiljade. Ona je to ponovila hiljadu puta, ali je to njih hiljade govorilo po hiljadu puta. Vučiću, pucao si u narod. A šta ja da radim tada? Šta pristojan čovek, kad sam vam 100 puta rekao da se to nije dogodilo? Šta još mogu da uradim? Šta pristojan čovek može inače sa tim da uradi? Ja ne znam šta da vam odgovaram za Jovanjicu kad nemam pojma o čemu se radi. - Hoću samo da vam kažem da je sve laž. Sve je laž. Ali je trebalo da sačekam poštenje Jelene Zorić da u jednom trenutku kaže da je to bila laž. Trebalo je da sačekam da se neko konačno seti za zvučni top i da pokaže javnosti šta se dogodilo, i od tužilaštva i službi i svega drugog, ili ne znam ja više koga, MUP-a, pa da znamo da je laž. Trebalo je da sačekam da prođu godine i da dobijem neku vrstu ljudske satisfakcije od nekoga ko je protiv mene, kao što je Mihael Martens, ali jedan od najuglednijih novinara u Evropi koji je rekao: "Ovo je bila neslana šala, loša šala od početka, govoreći o Sarajevu safariju." Kome ja to da objašnjavam sad? Mislite li da će oni ljudi koji su verovali godinu i po dana da je bio zvučni top da promene svoj stav preko noći? Pa neće. Insistiraće još snažnije. Tu ima dobrih ljudi, divnih ljudi. Ima, naravno i političkih prevaranata. Nikad politički prevarant neće da prizna da je prevarant. Nema ovde budala. Imate dobre ljude koji su žrtva jezive manipulacije, jezivog psihološkog pritiska sve vreme. Uvek ću da ih štitim. Neki su očekivali večeras 20 i 30.000 ljudi u Novom Sadu. U 6:30 je bilo 3.300. Neka bude i 5 i 6 i 7.000 iz cele Vojvodine, pola Srbije. Ništa. Bukvalno ništa. Dakle, samo hoću da vam kažem ljudi polako spoznaju stvari. I polako, ali sigurno. E sad, za nas je najvažnije mi moramo to da prevaziđemo. I kod nas ne sme da postoji ta vrsta osvetoljublja, ta vrsta revanšizma. Mora da postoji odgovornost, ali ništa od ovog drugog. I ne sme da postoji bes. Ja kad pozivam ljude za 27., ja ih pozivam ne da pokažu bes prema bilo kome, ne da zvižde bilo kome, već da se okupimo pod zastavom Srbije. I zato pozivam i pripadnike svih drugih političkih stranaka i naše koalicione partnere i pozivam sve ljude. Mi ćemo tu da napravimo neke terene za decu, zamkove za decu, igraće razne predstave za decu, da mogu deca da se zabavljaju, koji ranije dođu na skup. Mi nećemo deci da pričamo o politici. Pozvaćemo decu da dođu ranije, pre skupa, i nećemo da im dajemo nalepnice da lepe po školama. Škole i fakulteti nam na svinje liče. O lečenju bolesne dece - 2012. 130 miliona dinara izdvojeno za lečenje retkih bolesti 2012. Malo više od milion evra. 2021. 26,1 milijardu. Milijardu. Samo pogledajte razliku, pa izračunajte koliko je to puta više. Ako mogu otprilike da izračunam: 7,5 pa puta 26, pa izračunajte. 180 puta više. Skoro 200. Otprilike. Nije ni važno. Dakle, govorimo samo o nečemu, a da pitate ljude, oni i danas koriste floskule i prevare: "Lečimo decu SMS porukama." Kako vas nije stid i sramota? Je l' vi razumete da mi ulažemo 220, 225 miliona evra u odnosu na milion evra? Mi 220 miliona evra ulažemo svake godine samo za lečenje retkih bolesti. Evo vam broj dece na lečenju od retkih bolesti. Tada od nula dece, danas 321 dete. Retke bolesti su zaista retke. Pa i tada je bilo toliko dece bolesno. Danas lečimo 321. A šta ljudi na te rezultate da kažete? Šta ćete da kažete na platu lekara specijaliste koja je bila 597, a danas je 1. 513 evra? Šta ćete da kažete za platu medicinske sestre koja je bila 287 evra, danas je osnovna plata, to vam je bez prekovremenog, bez minulog rada, bez svega, 816 evra? Šta možete da kažete na to? Evo, doneo sam čak i broj putnika da vidite. Od 3.300. 000 do 9. 600.000 danas. A pri tome, imali bismo mnogo više nego moramo da čuvamo našu kompaniju, pa zato ne damo svima koji bi želeli da iskoriste Beogradski aerodrom i tako dalje. Da vam ne objašnjavam sve. O putevima Evo vam jedan primer. Dakle, za 67 godina izgradili smo ukupno 596 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Od 2013. do danas, za samo 13 godina, a ovde je 67 godina, izgradili smo 651 kilometar. Dakle, 55 kilometara više. U izgradnji je trenutno još 434. U planu do 2035. još 485. Kada to vidite, pa onda razumete zašto moraju da kažu "pucao je narod". Onda razumete zašto moraju da kažu "ubijao je decu u majčinom naručju". Onda razumete zašto to sve moraju da urade. Ne postoji alternativa laži. Četvrti u Evropi. Iznad nas su Danska, Malta, malena Malta i Poljska, ako se ne varam. I Poljska za 0,1. Svi ostali su ispod nas. Svi ostali su ispod nas. Porodicu nisam mogao da zaštitim - Zahvalnost našim građanima i našem narodu, mojoj porodici koju nisam mogao da zaštitim. Stara majka... ne verujem da je ikome išta izjavila. Ali dobro, ako jeste. To su oni (Republika o izjavi majke predsednika Vučića, prim aut.) malo ulepšali. Šta će, stara majka drći kandilo, plače. Predstoje nam divne stvari Nama prestoji mnogo divnih stvari. Otvaramo autoput do Kraljeva za 4,5 dana. Kad zavrimo obilaznicu preko Kragujevca pa da spojim srce Šumadije sa koridorom Miloš Veliki i 10 ovde. Da imate spojnicu 80 ešto od Kraljeva do Ćićevca. Uskoro kreću radovi na autoputu Karađorđe. Da idemo do Bora i spojimo istok Srbije. Otvaramo novih 120 kiloematara prema Golupcu. Slepčević-Badovinci se završava. Spajanje sa Semberijom, Banjalukom, voleo bih jednog dana sa Tuzlom. Beograd je centar regiona, najveći i najlešpi na prostoru bivše Jugoslavije. Ja sam Ćaci, ne odričem se tog brenda Prihvatam, ja sam ćaci i ne odričem se tog brenda ni za šta na svetu. Kad pitam Vukana, kad mi dođe pričam o tome - Jesi ti ćaci ili ono drugo i srećan sam da mi kaže da je ćaci. Ispadoše čaci mnogo pismeniji od ovih drugi, kaće se mastan, a ne masan kako oni navode. Kad pitam Vukana, kad mi dođe pričam o tome - Jesi ti ćaci ili ono drugo i srećan sam da mi kaže da je ćaci. Ispadoše čaci mnogo pismeniji od ovih drugi, kaće se mastan, a ne masan kako oni navode. - Svaki put kad je trebalo da se približimo Bošnjacima nešto se desi. Lakše je bilo da se veruje da su Srbi zločinci. Verujem da ćemo iamti ljude koji će želčeti da razgovaraju. Ne možemo da odemo jedni od drugih. Sve je to rađeno.. srećom, imate danas svuda u svetu slobodara koliko hoćete. Mnogo tog asam naučio u Kazahstanu, Azerbejdžanu, Gruziji. Uvek sam poštovao Rusiji, ali i prema Ukrajini. Nisu priznali nezavisno Kosovo. Ne idu na sastanke gde je Kosovo. Osim ako mi ne idemo. Amerikanci su bili fer, nijednog sekunda se ni fon der Lajenova ni Košta da se sastanu sa mnom. Nikad me nisu pitali za to (zvučni top). Ja sam sam pričao o tome. Sad ste iznenađeni kao oko zvučnog topa. Istog dana sam rekao da nije postojao. - Kad vam neko savlada emociju, potpuno ste ophrvani. Kad je neko zaljubljen ne vidi šta se dešava. Kad vam neko dira dete, kad vam crta da vam uvija dete? Ja mu zameram političke stvari. Umislio je da sam ja njemu napao ćerku (otac devojke koja je protestvovala 15. marta 2025.). Njega su ubedili da je sve što država radi laž. Možda je on znao istinu. Ali mu igraju na emociju, ćerku. Srđan Milivojević (pomenut zbog afere "zvučni top", prim aut.) je opskurna ličnost, koja je moćnu stranku dovela na 0,3, 0,4 posto. Toliko imaju, da im pomognete 0,4 posto. Venecijanska komisija dala svoj stav - Venecijanska komisija je dala svoj stav. Evropska unija, u najskorije vreme. I naš posao, verujem, da će biti i dalje približavanje Evropskoj uniji, čuvanje naših tradicionalnih prijatelja, ali i sami ćete se uveriti: reći će nam Evropska unija da smo ih obmanuli, ako jesmo. A pošto nismo, a nismo, biće samo još jedna u nizu laži, i koga briga za to što su još jednom slagali. Pogledajte ovaj primer, kako se zove ovaj mladić, ne znam ni iz koje političke stranke, vi ste juče govorili o njemu što je uhvaćen u krađi 15. 000 dinara. Parandilović. Ne znam baš ni koja je politička stranka, nije ni važno. Ali da pokažeš da si lopov na 15. 000 dinara, ti pokazuješ, u stvari, da ti imaš patološku potrebu da nešto ukradeš. Da obmaneš ljude da si bio na poslu da bi naplatio dnevnicu, iako nisi bio tu, nego si bio stotinama kilometara daleko. To je neka teška bolest kod nas, 17. juna tražio prvo da se refundiraju troškovi, a onda 19. juna kao: "Ne, ne, ne treba, ja ipak nisam bio tu." Portal "Ko si bre ti?" - Za one koji su zabrinuti za ovaj portal, "Ko si bre ti, mi ćemo ga pustiti do kraja nedelje ili možda u ponedeljak, 29. Možda u ponedeljak, 29., posle Vidovdana. Paket mera Mi ćemo do Vidovdana da pripremimo, sačekaću da prođe skup gde ćemo da predstavljamo program i planove za budućnost, ali verujem da ćemo predočiti i ovaj paket kako treba da izgleda za naše najstarije, i ne samo za naše najstarije, već za one najugroženije građane naše zemlje, dakle i one koji su socijalno ugroženi, i za naše borce i za mnoge druge. Biće širok paket gde gledamo kako da pomognemo ljudima koji lošije žive od nas. Prekid sukoba - dobra vest za nas - Dobra je vest ovo što se desilo između, uh, Sjedinjenih Američkih Država i Irana, zaista dobra vest. Kada bi se prekinuo rat u Ukrajini, to bi bila divna vest. Onda bi nam stopa rasta išla u nebesa, i onda bi ljudi mogli da čekaju povećanje primanja kako hoćete, koliko hoćete. Ali sad ćete da vidite, i kad bude spuštena cena nafte i na ispod kriznog perioda, ukoliko se sačuva mir na Bliskom Istoku, neće vam mnogi spuštati cene. Samo da vidite da to nema veze samo sa praćenjem tim, nego sa alavošću, halapljivošću i tako dalje. Ali i za to postoje nadležna ministarstva koja moraju da reaguju i da te probleme rešavaju. Blokaderi prosipaju bajke Vučić je govorio i o tome kako studenti blokaderi nemaju nikakav program, a žele da vode zemlju. - Kakve bajke prosipate. Vidim da saradnici dođu i pitaju da demantujemo. Istraživanje služi da sebe popravljaš. Niko se ne povodi time. Niko ne glasa za onoga ko u istraživanju vodi. Ti ljudi koji misle da sebe lažu. Neke opozicione stranke imaju program. Studenti blokaderi nemaju nijedan. Neće to priznati, i iz opozicije neće priznati samo da mene slome. Istraživanja ne pokazujem. Samo ponekad, ali kažem da ne smete da objavite. Prosto ne pokazujem drugima, mene intresuje gde grešimo. Kako ćete da vodite zemlju ako sebe lažete. Ajde da uđemo u rat da idemo na Prištinu, Zagreb... hajde da vidimo smemo li da odbijemo poziv na dijalog, kako da iplaćujemo plate i penzije. Moji roditelji kažu zaradio sam penziju. Pojeo je neku supstancu tih para. Nama drži pridike čovek koji nas je doveo dotle da je potrebno 117 dinara za jedan evro. On je ekspert. Kandidat na studentskoj listi, a stariji od mene. Kokanović isto. Sekirom branio Fiolu fon Kramon. Sporazumeo sam se sa Rio Tintom, pa kad mu nisu dali novac da kupi ćerki stan, onda je protiv. Njegov drug uzeo pare. Licemerje. Mi moramo da budemo drugačiji, da budemo ozbiljniji. Planovi za budućnost - Za Vidovdan hoću da zamolim gledaoce da budu kraj malih ekrana u nedelju, na Vidovdan. Dodelu odlikovanja, ordenja, pomilovanja pomerićemo za 15. jul, otprilike. 18., 19., svejedno. Hoću da vidite i naše novo oružje i oruđe. Hoću da vidite odakle smo u stanju da pogađamo ciljeve sa koliko desetina kilometara udaljenosti, da vidite šta rade naši dronovi. Da vidite koliko je naša zemlja napredovala, da ljudi to mogu da vide. Ali ono što je najvažnije, oko Vidovdana, najkasnije 29., nadam se, i 28., 29., 30., videćete kompletan paket, dobar paket, da se raduju naši ljudi. Biće radosti za oko 2 miliona, možda i više od 2 miliona ljudi, što znači nisu samo penzioneri, nego i neki drugi. Ali pojeftinjenje lekova pojedinih značiće svim građanima, ne samo najstarijima, već i mlađima i sredovečnima, svima. O blokaderskim kandidatima Komentarisao je i potencijalne blokaderske kandidate na izborima. - Bila je velika borba između Đokića i Mila Lompara. Obojica služe istoj svrsi, ali su tobož kao mnogo različiti, pa pokrivaju različite stvari, pa će jedan da vodi listu, a drugi da bude predsednički kandidat. Ali pošto su, pretpostavljam, odustali od Bodiroge zbog očiglednih stvari... razmišljaju o Kusturici. To je odlična demokratija. Da, biće nestranačka ličnost, ali dobro. Demokratija, demokratija cveta. Na izborima ćemo da vidimo ko će kako da prođe. O izborima Izbori će biti ili u oktobru ili novembru. Jedni. Govoriću o svemu u subotu 27. Hoću da ti ljudi čuju nešto i od mene i da mogu sami da se izjasne. Imaće glasačke kutije. Ne da se izjašnjavaju o partijama, nego o problemima. Pre Vidovdana stiže i autoput. I do kraja jula biće besplatna ta deonica. Odnosi sa Kinom, Rusijom, Ukrajinom i Emiratima - Nadam se da ćemo ubrzano ostvarivati svoje obaveze. Nadam se da će doći ddo prekida sukboba između Rusije i Ukrajine. Dokazali smo svoj prijteljski odnos kad je bilo najteže prema RF. Mnogo sa Zapada pitaju za naše odnose sa Kinezima. Dobre smo rezultate postizali. To je kako ljudi žive. Jedno ogromno hvala, hvala svim građanima. Još jednom ih pozivam da 27. dođu u Beograd, ni protiv koga za našu Srbiju. Hvala predsedniku Siju ( na pismu, prim aut.), nekad sam i bezobrazan kad tražim stvari za svoju zemlju. Šeik Muhamed me pitao šta želim, rekao sam ništa. Sedimo u libanskom restoranu, došao sam samo da pitam kakve stvari moženo da uradimo za Srbiju. Zavoleo me i od tada smo kao braća. Zahvaljujući Siju nama živi Podunavski okrug. Zahvaljujući Siju 5.000 porodica ima hleba da jede i preko hleba. Politika je borba za našu zemlju, građane, da pokažete najbolje rezultate, politika je poštovanje koje vaša zemlja zaslkuži u Evropi i svetu. Ljubavi nema između zemalja, samo interes i poštovanje - zaključio je predsendik Vučić.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu je tokom istrage o smrti devojke na petom spratu Filozofskog fakulteta otkrilo veliku količinu dokumenata takozvanih plenuma. Među tim dokumentima se nalaze i zapisnici sa sastanka na kom je planirana simulacija korišćenja "zvučnog topa".

Cilj svega je bila potpuna dehumanizacija predsednika Vučića i njegove porodice, kao i uvlačenje Srbije u građanski rat.