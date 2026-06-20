Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su emocije najmoćnije sredstvo uticaja na ljude i da, kada su porodica i deca u pitanju, mnogi više ne mogu racionalno da sagledaju stvari.

- Kad vam neko savlada emociju, potpuno ste ophrvani. Kad je neko zaljubljen, ne vidi šta se dešava. Kada vam neko dira dete, kada vam crta i prikazuje da vam neko ugrožava dete, onda je teško da razmišljate racionalno - rekao je Vučić.

Govoreći o ocu devojke koja je učestvovala na protestu 15. marta 2025. godine, predsednik je naveo da mu ne zamera lično, već političke stavove.

- Ja mu zameram političke stvari. Umislio je da sam ja njemu napao ćerku. Njega su ubedili da je sve što država radi laž. Možda je znao istinu, možda nije, ali su igrali na emociju, na ćerku. Kada vam neko pogodi emociju, teško je da sagledate stvari drugačije - rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića, koji je među onima koji su govorili o aferi "zvučni top".

- Srđan Milivojević je opskurna ličnost koja je jednu moćnu stranku dovela na 0,3 ili 0,4 odsto podrške. Toliko imaju, i to ako im pomognete - rekao je Vučić.