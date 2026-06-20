Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je građanima na podršci i govorio o svojoj porodici, navodeći da nije uspeo da je zaštiti od napada i pritisaka.

- Zahvalnost dugujem našim građanima i našem narodu, kao i mojoj porodici koju nisam mogao da zaštitim. Stara majka drži kandilo i plače. Ne verujem da je ikome išta izjavila, ali dobro, malo su to drugi ulepšali - rekao je Vučić.

Predsednik je potom govorio o velikim infrastrukturnim projektima koji predstoje Srbiji.

- Za četiri i po dana otvaramo autoput do Kraljeva. Kada završimo obilaznicu preko Kragujevca, spojićemo srce Šumadije sa Koridorom Miloš Veliki i Koridorom 10. Imaćete spojnicu od Kraljeva do Ćićevca. Uskoro kreću radovi na autoputu Karađorđe. Ići ćemo do Bora i povezati istok Srbije. Otvaramo novih 120 kilometara prema Golupcu. Završava se deonica Slepčević-Badovinci, spajamo se sa Semberijom i Banjalukom, a voleo bih jednog dana i sa Tuzlom - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da Beograd vidi kao centar regiona.

- Beograd je centar regiona, najveći i najlepši grad na prostoru bivše Jugoslavije - poručio je.

Govoreći o nadimku "ćaci", koji se poslednjih meseci često koristi u javnosti, predsednik je rekao da ga prihvata.

- Prihvatam, ja sam ćaci i ne odričem se tog brenda ni za šta na svetu. Kada mi dođe Vukan, pitam ga: "Jesi li ti ćaci ili ono drugo?" i srećan sam kada mi kaže da je ćaci. Ispadoše ćaci mnogo pismeniji od ovih drugih. Kaže se mastan, a ne masan kako oni navode - rekao je Vučić.