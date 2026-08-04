- Imamo Srbe koji su radili protiv vitalnih sprskih interesa. Jedna grupa je otvoreno protiv svega srpskog. Uvek su radili protiv. Opasniji su oni drugi koji nam drže pridike o policentričnom srpstvu, gde ćete Podgoricu da suprostaljvate Beorgadu i Banjaluci, to vam je policentričn osrpstvo, to vam je rastakanje i razaranje Republike Sprske. Nećemo vam dati i pobedićemo vaše opake ideje A ko se pojavljuje, salonski nacionalisti. Preziru narod, kažu Vučić izdajnik nije zaratio sa Prištinom.

- Prvi dan odricanja od kontinuiteta od Jugoslavije i SCG, drugi dan puštanje na slobodu albanskih terorista, 3 dan rastakanje zajedničke zajedničke države da bi se stvorili uslovi za rastakanje SCG. Pogrom Srba na Kosovu, ekonomija Srbije sa raspada, 500 000 ljudi bez posla, proglašavaju nezavisnost Ksoova. Svi ćute kažu nemojte to da za vreme izbora, to su nam uradili veliki rodoljubi, jesu li nešto uradili za Rpeubliku Srpsku? I ćutiš kao predsednik jer moraš da gledaš u budućnost. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali - rekao je predsednik Vučić.