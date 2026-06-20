Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smatra da je takozvani "valjevski slučaj" ozbiljnije osmišljavan od same afere "zvučni top", ocenivši da je reč o, kako je rekao, najvećoj prevari i najbrutalnijoj laži.

Gostujući u zajedničkoj specijalnoj emisiji televizija Pink, Prva i Informer, Vučić je naveo da su određene činjenice od početka ukazivale na to da tvrdnje o upotrebi zvučnog topa nisu bile utemeljene.

- Valjevski slučaj, to je najveća prevara. Veća od svega ovoga. To je ozbiljnije osmišljavano. Morali su da idu sa najbrutalnijom laži. Samo nekoliko činjenica da iznesem: ne možete od zvučnog topa doći kod lekara posle dva dana - rekao je Vučić.

On je podsetio da su navode o upotrebi takvog sredstva, kako kaže, demantovali i međunarodni izvori.

- Kompanija iz inostranstva je to odmah demantovala. Ruska služba bezbednosti, koja je unutrašnja služba bezbednosti, takođe. Američka firma je rekla da to nije tačno - naveo je predsednik Srbije.

Vučić je dodao da veruje da je deo ljudi koji se javljao lekarima bio svestan da iznosi neistine, ali je istovremeno pozvao tužioce da pokažu razumevanje prema onima koji su, kako je rekao, bili izloženi manipulaciji.

- Deo ljudi koji je bio kod lekara bio je svestan da laže. Molim tužioce da budu obazrivi i da ne gonimo ljude koji su pod uticajem opake manipulacije - poručio je Vučić.