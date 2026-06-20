Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su navode o upotrebi zvučnog topa demantovale i strane kompanije i ruska služba bezbednosti, ocenivši da je deo ljudi koji se javljao lekarima bio svestan da iznosi neistine, dok je drugi deo bio pod uticajem, kako je rekao, "opake manipulacije".

Gostujući u specijalnoj emisiji, Vučić je istakao da su tvrdnje o upotrebi zvučnog topa osporene iz više izvora.

- Kompanija iz inostranstva je to odmah demantovala. Ruska služba bezbednosti, to je unutrašnja služba bezbednosti, takođe je to demantovala. Američka firma je rekla da to nije tačno - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da broj ljudi koji se javljao lekarima nije bio onakav kakav se predstavljao u javnosti.

- Jedan deo ljudi koji je bio kod lekara bio je svestan da laže. Drugi deo nije znao. Broj tih ljudi bio je mnogo manji nego što su prijavljivali. Neki su dolazili tek posle dva dana. Nemoguće je da od posledica zvučnog topa dođete lekaru tek posle dva dana - rekao je Vučić.

On je podsetio da je, kako kaže, i kompanija Genasys odbacila tvrdnje da je njihov uređaj korišćen, kao i da su navode osporile ruske bezbednosne strukture.

- Genasys je demantovao da je njihov sistem upotrebljen. Ruska služba bezbednosti, naslednica KGB-a, zar bi ugrožavala svoj ugled zbog toga? I oni su demantovali. Isto je učinila i nemačka firma - rekao je predsednik.

Vučić je pozvao tužioce da budu oprezni prilikom vođenja postupaka.

- Molim tužioce da budu obazrivi i da ne gonimo ljude koji su bili pod uticajem opake manipulacije - poručio je predsednik Srbije.