- I ja vas samo molim, dragi prijatelji, nije sve što je lepo upakovano, uvek dobro za naš narod, izvinite za sve moje greške i vi u Srpskoj i vi u Srbiji. Izvinite ako sam pokazivao bilo kakav stepen arogancije. Državu kad vodite morate da donostite teške odluke, i da je vodite ne lakim putem. Besplatan sir je samo u mišolovci. Lakog puta za ozbiljne države nema. Uspeli smo svi zajedno. Srbija je danas najjača u svojoj istoriji. Ali ne i dovoljno jaka, mora da bude jača i za to ste nam potrebni vi, mi smo jedan, jedinstveni narod. Možete da postavljate barijera koliko hoćete, uvek ćemo da iste slave da slavimo, imena i prezimena ista da nosimo i uvek ćemo da se volimo. I niko to neće moći da spreči. Ali moram oda se borimo protiv svigh trikova i laži, nemam problem da dobar deo tereta pri hvatim na svoja leđa... Kada me napadaju, prisetim se reči vladike Sergija: "Mora da je dobro nešto uradio predsednik, kad ga toliko na krst razapinju, oni koji toliko našem rodu toliko loše žele" - rekao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.