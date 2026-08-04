Predsednik Republike Srbije obratio na obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu.

- Nema kakvim se trikovima nisu služili. Koliko puta smo čuli sintagmu hrvatski Srbin, kosovski Srbin, a nikad niste izgovorili srpski Hrvat, nikad niste to čuli jer mi nismo prevaranti. NIkada nisu mogli da podnesu Srbe, koristili su prisvojne prideve. Nismo mi ni hvratski ni bosanski ni srbijasnki, mi smo samo Srbi, nemojte danas delite nemojte da nam izmišljate imena da ne bismo mi vama počeli da izmišljamo imena.

- Kad kažu u Sarejvu Srbijanac, ja nisam Srbijanac iako sam rođen u Beogradu i Srbiji. Ne zovu ni Ugljanina Srbijanac, ima da nas zovete Srbi, da nas poštujete, jer mi istom rodu pripadamo i nema niakve razlike iz Srba iz Pirpta, Nikšića, Kosovske Mitrovice. Ne budete li promenili ponašanje, mi ćemo da promenimo ponašanje pa ćete da vidte kako izgleda kad vam budemo nadevali imena i nadimke.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.