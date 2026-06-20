Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ni posle novih saznanja o aferi "zvučni top" ne očekuje da će oni koji su godinu dana verovali u takve tvrdnje promeniti mišljenje, ali je naglasio da među građanima ima mnogo ljudi koji su bili žrtve manipulacije i koje država mora da zaštiti.

- Šta pristojan čovek da uradi? Šta da odgovorim? Sve je laž. Trebalo je da čekam godinu dana da dobijem ljudsku satisfakciju od ljudi koji su protiv mene. Neće oni koji godinu dana veruju da je bio zvučni top sada da promene mišljenje. Nikad budala neće da prizna da je budala, niti prevarant da je prevarant. Ali imate mnogo dobrih ljudi koji su žrtve jezive manipulacije. Njih ću uvek da štitim. Vreme odgovornosti za mnoge je već došlo. Mnogi ljudi na funkcijama su sklonjeni. Reč je o hiljadama ljudi - rekao je Vučić.

On je naglasio da ne sme biti osvete i revanšizma, kao ni poziva na bes.

- Kod nas ne sme da postoji osvetoljubivost i revanšizam. Ne sme da bude bes. Ne pozivam ljude 27. da pokažu bes. Pozivam sve, i naše koalicione partnere. Imaćemo terene za decu, predstave za decu. Nećemo deci pričati o politici, nećemo im davati da lepe nalepnice - rekao je predsednik.

Vučić je kritikovao stanje na pojedinim fakultetima, navodeći da su neki profesori zloupotrebili studente.

- Škole nam na svinjce liče. Neki profesori su zloupotrebili decu. Pogledajte Pravni fakultet, na šta sada liče te prostorije. Kada izvršite atentat na nečiju ličnost i ubijete čoveka u nekome, šta posle toga možete da radite? - rekao je Vučić.

Predsednik je potom izneo podatke o izdvajanjima za lečenje retkih bolesti.

- Godine 2012. izdvajali smo 130 miliona dinara za lečenje retkih bolesti. Danas izdvajamo 26,1 milijardu. To je oko 180 puta više. A slušamo priče da se deca leče SMS porukama. Kako vas nije sramota? Ulažemo više od 220 miliona evra godišnje. Danas se leči više od 320 dece. I tada je bilo isto toliko dece obolele od retkih bolesti, ali nije bilo novca - rekao je Vučić.

Govoreći o razvoju zemlje, predsednik je naveo i podatke o broju putnika.

- Doneli smo brojke da ljudi vide. Nekada smo imali 3,3 miliona putnika, a danas ih imamo više od devet miliona - poručio je Vučić.