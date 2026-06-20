Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoje oni kojima smeta napredak Srbije i da je cilj pojedinih struktura da zaustave njen razvoj.

- Žele da Srbija stane. Pokazaću vam plate iz 2012. i 2014. godine. Tada je prosečna plata kod nas bila 336 evra, dok je u Crnoj Gori iznosila 416 evra. Danas smo mi na 1.036 evra u martu. Bosna i Hercegovina je tada bila 80 evra ispred nas, a danas zaostaje 200 evra. Crna Gora je bila 50 odsto ispred Srbije - rekao je Vučić.

On je ocenio da pojedinima u regionu ne odgovara jačanje Srbije.

- Najveća zemlja Zapadnog Balkana ne sme da štrči, naročito zemlja koja ima dobar deo svog naroda u okolnim državama. Bosna i Hercegovina formalno nije priznala Kosovo i Metohiju, ali bi Bošnjaci i Hrvati sutra priznali nezavisnost da nije Srba. Crna Gora je priznala nezavisnost, a nama drže pridike o patriotizmu - istakao je predsednik Srbije.