Predsednik Republike Srbije obratio na obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu i tom prilikom istakao da "nije sve počelo 'Olujom' ".

-Mi iz Srbije i Republike Srpske nećemo vam dati taj policentrizam kako god da ga pravite i kako god da ga nazivate. Svojom snagom ćemo da pobedimo opake i opasne ideje sa kojima se pojavljujete. A ko se pojavljuje sa tim idejama? Salonski nacionalisti, doterani, sređeni, nikad narod nisu poštovali, preziru narod, a umeju da nam sole pamet. Vučić izjadnik, nije zaratio sa Prištinom i ovim i onim. A oni, hoćete li da čujete rezultate? Mnogo je grešaka bilo, posebno oko srpske Krajine 90. godine. Prvi dan, odrekli se ti veliki nacionalisti koji su nam držali patriotske pridike, a mi valjda pre toga bili izdajnici - rekao je predsednik Vučić.

