Ruski Rosteh predstavio je novu, uvećanu verziju drona Molnija-2, nazvanu Molnija-13, odnosno Lightning 13 (Munja 13). Dron je prikazan na marginama Sajma nacionalne bezbednosti Belorusije 2026, otvorenog u Minsku 17. juna, a prema tvrdnjama proizvođača već je korišćen u zoni sukoba u Ukrajini.

Nova verzija zadržava osnovnu logiku prethodnog modela: jednostavna konstrukcija, fiksno krilo, niska cena i mogućnost brze proizvodnje. Međutim, Molnija-13 je vidljivo veća od Molnije-2. Telo je produženo, a umesto dva elektromotora na krilima sada ima četiri. Upravo taj prelazak na dvostruko veći broj motora omogućio je povećanje nosivosti i dometa.

Rosteh navodi da Molnija-13 može da ponese teret do 13 kilograma, što je više od 30 odsto iznad maksimalnog tereta prethodne Molnije-2. Domet je povećan na oko 50 kilometara, dok maksimalna brzina ostaje do 120 kilometara na sat. U praksi, to znači da novi dron može da nosi ozbiljniju bojevu glavu, da leti dublje prema cilju i da ostane dovoljno jednostavan za masovnu upotrebu.

Od „Kalašnjikova među dronovima“ do teže verzije

Molnija-2 je na ruskoj strani dobila nadimak „Kalašnjikov među dronovima“, pre svega zbog jednostavnosti, pristupačnosti i borbene upotrebljivosti. Nije zamišljena kao skupi visokotehnološki sistem, već kao potrošna platforma koja se može proizvoditi i koristiti u velikom broju.

Molnija-13 nastavlja istu filozofiju, ali pomera granicu nosivosti. Veći trup i četiri motora daju joj prostor za teži korisni teret, a to otvara nekoliko mogućnosti. Rosteh zvanično pominje nadzor i isporuku tereta, ali sama konstrukcija jasno ostavlja prostor i za udarne misije, naročito ako se opremi jednostavnim FPV sistemom: kamerom i dvosmernom vezom za prenos podataka.

Upravo takva konfiguracija bi je pretvorila u kamikaze dron sa fiksnim krilom, sposoban da nosi bojevu glavu od 13 kilograma na udaljenost od 50 kilometara. To je već kategorija koja može da bude opasna za skloništa, laka oklopna vozila, artiljerijske položaje, radare, logistiku i objekte u taktičkoj dubini.

Fotografija koja se pojavila na internetu posle Rostehove objave sugeriše da ruska vojska već testira Molniju-13 u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini. Time se novi model ne pojavljuje samo kao sajamska maketa, već kao sistem koji je, prema dostupnim navodima, već ubačen u realne borbene uslove.

Optičko vlakno, FPV nosač i ukrajinska verzija

Programeri Molnije-2 već su ranije eksperimentisali sa više pravaca razvoja. Prošle godine pojavili su se izveštaji da bi dron mogao da dobije sistem navođenja optičkim vlaknima, otporan na radio-elektronsko ometanje. Takvo rešenje postaje sve važnije jer obe strane u Ukrajini masovno koriste sredstva za ometanje satelitske navigacije i radio-veza.

Testirana je i ideja da Molnija ne bude samo udarni dron, već nosač za manje FPV kamikaze kvadrokoptere. U toj ulozi, veći dron sa fiksnim krilom mogao bi da donese manje letelice bliže cilju, produži im efektivni domet i omogući napad iz pravca koji protivnik ne očekuje.

Ukrajina, prema dostupnim navodima, pokušava da proizvede sopstvenu verziju ovog drona, što pokazuje da koncept nije prošao nezapaženo ni na drugoj strani fronta. Jednostavne, jeftine i prilagodljive platforme sve više potiskuju skupe i spore razvojne cikluse.