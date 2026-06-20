Uoči velikog finala 19. sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", koje će biti održano večeras, 20. juna, članica žirija Snežana Đurišić iskreno je govorila o emocijama koje je nosi pred završnicu jednog od najgledanijih šou-programa u regionu.

Pevačica je istakla da je ovogodišnja sezona bila među najkvalitetnijima do sada, zbog čega je članovima žirija bilo posebno teško da donose odluke.

- Nama kao žiriju je odavno teško da glasamo jer ove godine imamo mnogo kandidata za finale i blago nama ako nam i sledeća sezona bude takva - izjavila je Snežana Đurišić, naglašavajući da je konkurencija tokom cele sezone bila izuzetno jaka.

Posebno emotivan trenutak usledio je kada se prisetila pokojnog Saše Popovića, osnivača i kreativnog tvorca "Grand" produkcije.

- Mislim da nas Sale gleda odozgo i da je preponosan na nas. Na sve vas kandidate i na sve nas - rekla je Snežana emotivnim tonom.

Ove godine, spektakularno finale donosi i jednu veliku novinu koja je posebno dirnula članove žirija. Produkcija takmičenja "Zvezde Granda" donela je odluku da će pobednik, prema glasovima stručnog žirija, dobiti jedinstvenu i veoma posebnu nagradu.

- Drago mi je što je direktor Granda osmislio da će neko od vas dobiti plaketu koja nosi ime Saše Popovića, to je predivno - sa oduševljenjem je zaključila Đurišićeva.

Podsetimo, večeras se održava dugoočekivano veliko finale devetnaeste sezone popularnog muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, a upravo publika ima ključnu ulogu u izboru pobednika. Takmičari su spremni da daju svoj maksimum na sceni, a na vama je da svojim glasovima odlučite ko će poneti laskavu titulu nove zvezde regiona.

Ove godine očekuje nas posebno uzbudljiva noć, jer će "Zvezde Granda" dobiti čak dva pobednika. Jednog će izabrati publika isključivo putem SMS glasova, dok će drugog proglasiti stručni žiri na čelu sa "Grand" produkcijom.

Glasanje

Kako bi vaš glas bio važeći, potrebno je da u poruci pošaljete samo redni broj opcije, odnosno kandidata, na kratki broj namenjen za vašu državu. Pažljivo pratite sledeća uputstva jer svaki glas može biti presudan:

Srbija: Poruka se šalje na broj 1010 (Cena: 36 RSD sa uračunatim PDV-om).

Bosna i Hercegovina: Poruka se šalje na broj 091 410 719 (Cena: 0,59 BAM sa uračunatim PDV-om).

Crna Gora: Poruka se šalje na broj 14541 (Cena: 0,52 EUR sa uračunatim PDV-om).

Hrvatska: Poruka se šalje na broj 666777 (Cena: 0,49 EUR sa uračunatim PDV-om).

Severna Makedonija: Poruka se šalje na broj 145333 (Cena: 19 MKD sa uračunatim PDV-om).

Da bi takmičenje bilo regularno, produkcija je izdala jedno vrlo važno upozorenje za sve glasače. Sa jednog broja telefona moguće je poslati najviše 20 poruka za svakog kandidata po krugu.

(Alo/Grand)