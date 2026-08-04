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Politika

Vučić: I ma koliko ljudi da nam ubijaju, uvek smo mi krivi

Predsednik Republike Srbije obratio na obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu i tom prilikom istakao da "ma koliko ljudi da nam ubijaju, ma koliko žrtava da imamo uvek smo mi krivi".

Autor:  Milan Lovas
04.08.2026.21:20
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Vučić: I ma koliko ljudi da nam ubijaju, uvek smo mi krivi
Tanjug live
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- Večeras ću govorim nešto drugačije... Ubijali su nam ljude ne po prvi put. I ma koliko ljudi da nam ubijaju, ma koliko žrtava da imamo uvek smo mi krivi. Proteraju nam 250.000 ljudi... Pokušali su da nas ubede da smo mi Srbi za to krivi, ne oni koji su ih ubili i proterali, već mi. Mnogi od nas su to prihvatili, mnogi od nas su u tom pogromu nad istinom posle toga učestvovali. Od lažnih priča kako je dogovoreno sve, raznih teorija zavere, u kojima uvek morate da pronađete krivca u Beogradu umesto u zlikovcima koji su namerno ugasili Sinišine oči. To je naša sudbina bila posle Prvog svetskog rata, 29 odsto od ukupnog stanovništa je Srbija izgubila i pomogla da onima koji su bili na strani okupatora, pređu na pobedničku stranu, i Hrvatima i Slovencima - rekao je Vučić i dodao da su nas u Drugom svetskom ratu ubijali onako kako ni nemački nacisti to nisu radili svojim neprijateljima.

 - Nekako se zaboravilo, da od svih velikih gradova, nijedan drugi nije bio napadnut s početka (Drugog svetskog rata), samo naš Beograd. Rodila se nova generacija Srba koje se ne plaše i ne stide i koje neće da zaborave oči Siniše Dobrića, one anđeoske da bi dobili neki aplauz u Zagrebu, Sarajevu ili gde drugo - rekao je Vičoić.

Ceo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

 
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